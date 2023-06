El Frente Renovador mete presión por una candidatura única en el FdT

Foto: Prensa

El Frente Renovador (FR) que conduce el ministro de Economía Sergio Massa reforzó este miércoles un operativo clamor en contra de la realización de la competencia interna en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) dentro del Frente de Todos (FdT) y en favor de laA tres días del congreso nacional partidario que se realizará el sábado en el estadio Movistar Arena (Ex DirecTV), ubicado en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, varios miembros del Frente Renovador insistieron en sentar su posición respecto a las próximas elecciones primarias del 13 de agosto.En ese sentido, referentes de esta fuerza política que integra el FdT advirtieron al resto de los dirigentes que participan de la interna del espacio oficialista, gran parte de ellos funcionarios nacionales, de su"en la gestión" de gobierno "en los días posteriores a las PASO"."Una PASO interministerial podría tener una dificultad en la gestión", consideró el ministro de Transporte,, quien argumentó que desde el Frente Renovador están planteando "razonabilidad" al resto de los sectores que conforman la coalición oficialista.Giuliano indicó que el massismo "es parte del Gobierno y la mejor posición frente a la sociedad es la gestión, sobre todo de la economía", de la que dependeEn la recta final para presentar las alianzas y frentes el próximo miércoles 14 de junio, Giuliano aseguró que "el Frente Renovador es parte del FdT, pero su participación en las próximas elecciones dependerá de la intención que los otros sectores de la coalición tengan de ganar en los comicios".El ministro de Transporte sostuvo que "en este contexto, el esfuerzo que se hace para que el país salga adelante con grandes expectativas depende de".En este punto, el funcionario explicó que "esto es un criterio y no un ataque a alguien en particular" y que, en realidad, "se basa en los meses que faltarán", tras las PASO, "para terminar la gestión de gobierno".Para Giuliano, "las PASO son una alternativa legal que generalmente resuelve las candidaturas en la oposición" y en el oficialismo, en la medida que haya "algunos sectores disidentes en el gobierno".Con respecto a un probable anuncio de una precandidatura presidencial de Sergio Massa, Giuliano adelantó que"El tema central es la gobernabilidad y la expectativa electoral en el marco de una gestión que tiene muchas cosas que mostrar, pero que una PASO entre ministros", a su juicio, resultará en "dificultad en la gestión".Hasta el momento, el jefe de Gabinete de Ministros,; el embajador de Argentina en Brasil,, el dirigente socialy el exdiputado nacional, hicieron públicas sus aspiraciones de competir en una eventual interna del FdT que se realizaría en las PASO.En tanto, sectores del kirchnerismo motorizan la postulación del Ministro de Interior, quien realiza desde hace algunas semanas mantiene encuentros y actividades en los que expone "la necesidad" que tiene el FdT de "definir un programa de gobierno de cara a las próximas elecciones.Sin embargo, el titular de la cartera de Interior hasta ahora no oficializó su precandidatura para las PASO y asegura que "en su momento definirá" si su postulación, algo que deberá definir antes del 24 de junio, fecha límite para la presentación de las listas.El diputado nacionalplanteó que "las PASO deben hacerse", pero aclaró que "en ese caso el Frente de Todos debe tener un candidato de consenso" y opinó que "debería ser Sergio Massa" porque "es quien reúne todos los requisitos para ser Presidente".Sostuvo que de esa forma, "el Frente de Todos va a fortalecerse" y coincidió en que "en este contexto no es buena la fragmentación política".Otro de los que expresó su apoyo a una hipotética precandidatura presidencial de Massa, fue el secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, al señalar que el ministerio de Economía es su "candidato"."Para Sergio (Massa), en estos momentos ir a unas PASO es un error. Cree que es mejor evitarla", aseguró De Mendiguren."No creo que el Frente Renovador vaya a abandonar el FdT.", advirtió el dirigente que integra el Frente Renovador, que aseveró: "Somos competitivos en las próximas elecciones".Con respecto a uno de los planteos internos sobre la continuidad de Massa en el Palacio de Hacienda, de ser precandidato presidencial, De Mendiguren planteó que el ex presidente de la Cámara de DiputadosMás enfático, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires,, consideró que, si de cara a los próximos comicios, el oficialismo "no demuestra voluntad de ganar, no creo que se siga contando con Sergio Massa en el ministerio de Economía"., remarcó el funcionario bonaerense en declaraciones a Radio Provincia.Y en ese sentido, dijo: "Nosotros no decimos que tiene que ser Massa el candidato, decimos que hay que definir el modelo y en función de eso tiene que ser el mejor intérprete".A su turno, el diputado nacional del Frente Renovador,, pidió "buscar un punto de consenso" al seno de la coalición oficialista "para tener un candidato único".En declaraciones a Radio Provincia, el legislador massista fue tajante al afirmar que se puede "discutir si es Massa o no" el candidato, pero no se puede pensar en ir a una interna en el FdT porque, advirtió,y "no sólo por el resultado individual, sino por el general", a lo que agregó que para el Frente Renovador el candidato "tiene que ser él", por Sergio Massa.