Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera

Este año marca el décimo aniversario de la iniciativa de "la Franja y la Ruta", propuesta por el Presidente Xi Jinping, y también el primer aniversario de la firma del Memorándum de Entendimiento sobre la construcción conjunta de "la Franja y la Ruta" entre China y Argentina.En la última década, la iniciativa de "la Franja y la Ruta" se ha pasado de ser un modelo a una realidad, convertido en el desarrollo real de distintos países y beneficios compartidos por los pueblos, y atraído a más de las tres cuartas partes de los países del mundo y 32 organizaciones internacionales a participar en ella, convirtiéndose en el bien público internacional más popular.Argentina es un importante participante y promotor de la iniciativa de “la Franja y la Ruta”. En los últimos años, China y Argentina han hecho continuamente nuevos progresos en la coordinación de políticas, la conectividad de las instalaciones, el comercio sin trabas, la integración financiera y el vínculo entre los pueblos, inyectando un fuerte impulso a la construcción conjunta de alta calidad de la cooperación en ¨la Franja y la Ruta¨entre los dos países.En 2013, el Presidente Xi Jinping presentó la iniciativa de "la Franja y la Ruta". En 2014, las relaciones entre China y Argentina pasaron a ser la asociación estratégica integral. China apoya firmemente la posición de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, y Argentina respeta el principio de Una Sola China.La comunicación política entre las dos partes ha seguido fortaleciéndose, la confianza política mutua se ha vuelto más estable, la cooperación de beneficio mutuo ha seguido profundizándose y los mecanismos de diálogo en los campos de economía y comercio, industrias e inversión, agricultura, transporte, aeroespacial, ciencia y tecnología y gestión de emergencias se han establecido y mejorado continuamente, lo que ha enriquecido aún más la connotación de la asociación estratégica integral entre los dos países, a fin de construir una plataforma efectiva para que las dos partes lleven a cabo una cooperación integral de beneficio mutuo.China y Argentina han mantenido una estrecha comunicación y cooperación bajo marcos multilaterales como las Naciones Unidas, el G20, la Cooperación Sur-Sur y el Foro China-CELAC. China confirma el apoyo a la incorporación de la Argentina al grupo de los BRICS, para salvaguardar y promover conjuntamente los intereses comunes de los países en desarrollo.Con los esfuerzos conjuntos de los dos gobiernos y todos los sectores, China y Argentina firmaron formalmente el memorándum de entendimiento en materia de cooperación en el marco de la Iniciativa de ¨la Franja y la Ruta¨ a principios de 2022, que se convirtió en un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales. Y la cooperación en el marco de "la Franja y la Ruta" se extendió al país más lejano geográficamente de China.Después de un año de consultas completas, China y Argentina han firmado recientemente un plan de cooperación para promover la construcción conjunta de ¨la Franja y la Ruta¨, impulsando aún más la conexión de las estrategias de desarrollo y las industrias avanzadas de las dos partes y elaborar un plan de desarrollo para las relaciones chino-argentinas y la cooperación pragmática. Siendo el primer país de gran tamaño de Latinoamérica en incorporarse oficialmente en la Iniciativa de "la Franja y la Ruta", Argentina ha realizado importantes contribuciones para promover la entrada de las relaciones China-ALC, en una nueva era caracterizadas por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los bueblos.Las empresas chinas participan en la amplia construcción de transporte, energía y electricidad, telecomunicaciones digitales y otros sectores de Argentina, ayudando a transformar la infraestructura de Argentina y generando cambios reales en el desarrollo económico local y en la vida de los habitantes.El proyecto de la rehabilitación del ferrocarril de Belgrano Cargas a cargo de China Machinery Engineering Corporation (CMEC) se ha completado básicamente, lo que ha llevado a la mejora de las condiciones del tráfico, las exportaciones de granos, el empleo y los medios de vida en 7 provincias a lo largo de la línea, y ha capacitado a un gran número de personal técnico ferroviario para Argentina; CRRC, CITIC Construction, etc., proporcionan a Argentina locomotoras y unidades eléctricas múltiples, y construyen el primer tren ligero de nueva energía, aumentando la velocidad y la eficiencia de los trenes y subtes locales, haciendo posible que la gente viaje de manera conveniente y ecológica; Power China, China Energy, Goldwind, CNNC, etc., junto con sus socios argentinos, han creado una serie de importantes proyectos de cooperación, símbolos de la energía fotovoltaica, hidroeléctrica, eólica y nuclear, brindando un fuerte impulso a la transformación energética, la autosuficiencia y la economía del cambio climático de Argentina; China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) concluyó la construcción de gasoducto troncal de Córdoba, mejorando efectivamente la eficiencia del suministro de gas natural en el centro de Argentina; Huawei trabaja en estrecha colaboración con las empresas locales de telecomunicación, para construir una red de comunicación de alto nivel y liderar la construcción de ciudades inteligentes; la Estación de Espacio Profundo CLTC- CONAE- Neuquén está funcionando sin inconveniente, y el proyecto CART, radiotelescopio de 40 metros de diámetro continúa el progreso, los intercambios del sistema de navegación Beidou, los satélites y otros campos se han profundizado gradualmente, la primera edición del Foro de Cooperación Espacial entre China y Argentina se celebró con éxito, y la cooperación entre los dos países en el campo de las actividades y tecnologías espaciales ha mostrado amplias perspectivas.China es el segundo mayor socio comercial de Argentina y el primer origen de importaciones durante muchos años. China y Argentina han innovado medios, ampliado mentalidades, integrado recursos, fortalecido vínculos, expandido continuamente la escala del comercio bilateral, fomentado activamente la diversificación comercial y promovido constantemente la facilitación del comercio. Las agencias de promoción comercial de los dos países están enfocados en la cooperación en economía digital y comercio electrónico transfronterizo entre China y Argentina, para crear nuevas áreas y nuevos canales para la circulación comercial de ¨la Franja y la Ruta¨.Al mismo tiempo, gracias a las plataformas de alto nivel como La Feria de Guangdong, la CIIE y la SIAL China, nos centramos en promover los productos típicos de calidad reconocida y los productos tradicionales exportados de origen argentino, y presentamos activamente las industrias argentinas con potencia de exportación como satélite, sistema de construcción inteligente, energía, medicina y soluciones digitales agrícolas, con resultados notables logrados en el crecimiento del comercio entre China y Argentina y en la exportación de más productos argentinos de alto valor agregado a China.Según las estadísticas chinas, el volumen de comercio bilateral entre China y Argentina alcanzó a casi 12.000 millones de dólares estadounidenses en 2018 y 21.370 millones de dólares estadounidenses en 2022, superando el récord de los 20.000 millones de dólares estadounidenses por primera vez. China continúa abriendo su mercado a Argentina, y los sucesivos productos de origen argentino como la harina de soja, la miel, las cerezas, los arándanos, las uvas, la carne bovina enfriada y con hueso, la carne ovina, los caballos, y la carne porcina, entre otros, se encuentran siendo exportados a China.Más de una docena de empresas agrícolas chinas representadas por COFCO International se han radicado en Argentina, creando miles de empleos locales. Confío en que a medida que la economía de China vuelva a la senda del crecimiento estable, continuará promoviendo un desarrollo de alta calidad y una apertura de alto nivel, y el potencial del mega mercado de China brindará nuevas e importantes oportunidades para la evolución de las relaciones comerciales entre China y Argentina.En el futuro, las ventajas complementarias naturales de la cooperación económica y comercial entre China y Argentina se desarrollarán aún más, especialmente en los sectores de la minería de litio, nuevas energías, agricultura, petroquímica y otras industrias e innovación científica y tecnológica, y se espera que continúe fortaleciendo el impulso de desarrollo con tracción integral del comercio y la inversión bilaterales, a fin de ayudar a la Argentina a continuar aumentando su capacidad productiva calificada, mejorar el valor agregado y la competitividad de los productos, lograr el desarrollo equilibrado del comercio bilateral, exportar más bienes a China y al mundo, y aumentar las reservas internacionales.China está dispuesta a llevar a cabo un diálogo e investigación de libre comercio con los países del Mercosur, incluida Argentina y el Mercosur en su conjunto, para discutir conjuntamente la expansión de la escala comercial y la mejora de la calidad del comercio a un nivel superior, a fin de lograr beneficio mutuo y ganancia compartida.Después de diez años de arduo trabajo, ICBC Argentina se ha convertido en un banco local principal y una de las sucursales más grandes de ICBC en el exterior de China. Desde su apertura hace tres años, Bank of China Limited Sucursal Buenos Aires se ha convertido gradualmente en un nuevo actor de la cooperación económica y comercial entre los dos países.Las instituciones financieras chinas han aportado más de 20.000 millones de dólares estadounidenses en forma de financiamientos apoyando los importantes proyectos de cooperación entre los dos países y las PyMEs argentinas que exportan a China. Entre los bancos centrales de China y Argentina han firmado acuerdos de intercambio de monedas en varias oportunidades, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera en Argentina.El año pasado, se lanzó oficialmente el servicio ¨RMB Clearing Bank¨ en Argentina. Desde mayo del año corriente, Argentina comenzó a pagar todas las importaciones desde China en RMB. La eficiencia de aprobación de la SIRA para importaciones se ha mejorado considerablemente, evitando efectivamente los riesgos del tipo de cambio y reduciendo costos comerciales. Cada vez más empresas argentinas e instituciones de capital chino en Argentina abren cuentas en ICBC Argentina y Bank of China Sucursal Buenos Aires. Argentina ha integrado oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura e iniciado a avanzar activamente la cooperación con el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.China continuará apoyando a Argentina en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera, y está dispuesta a intensificar aún más la cooperación de intercambio de divisas con Argentina, apoyar el papel del RMB Clearing Bank en Argentina, ampliar el uso de RMB y proporcionar apoyo financiero más sólido para la cooperación pragmática chino-argentina.En la lucha contra la COVID-19, China y Argentina se han ayudado mutuamente, interpretando el verdadero concepto de que " Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera" a través de acciones prácticas y la amistad tradicional entre los dos pueblos ha sido sublimado.En 2022, China y Argentina celebraron el 50°aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y llevaron a cabo una serie de actividades de celebración del Año de la Amistad y Cooperación China-Argentina, que mejoraron aún más el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos. Hasta el momento, han formado 26 pares de provincias y ciudades hermanas, y entre universidades de los dos países se han abierto conjuntamente tres Institutos Confucio en Argentina.Cada vez son más los jóvenes chinos aficionados al fútbol argentino y al tango, por ello, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección argentina viajará este mes a China para jugar el primer partido amistoso tras ganar el Mundial de Qatar 2022. En agosto, la bailarina argentina de tango Mora Godoy volverá a llevar a su grupo de baile a actuar en China, estoy seguro de que serán muy bien recibidos. El Festival de la Primavera con que Buenos Aires Celebra el Año Nuevo Chino, y el deporte Botes Dragón cuya competencia ha entrado a Argentina y practicado en distintos lugares, se han convertido en marcas reconocidas de intercambio cultural entre China y América Latina. En la construcción de un puente de intercambios amistosos entre China y Argentina, los ámbitos empresariales de ambos países están a la vanguardia, aportando contribuciones indispensables.Vale la pena mencionar que en 2021, el Consejo Argentino Chino tomó la iniciativa de integrarse al mecanismo de cooperación local en "la Franja y la Ruta", lo que ha desempeñado un papel positivo en la mejora de la comprensión sobre la iniciativa de "la Franja y la Ruta" en los sectores económicos sociales de Argentina. La Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio y la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico promueven incansablemente los intercambios y la cooperación entre los dos países desde hace décadas, y las organizaciones industriales como la Unión Industrial, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y la Asociación de Importadores y Exportadores de Argentina también se han esforzado por el desarrollo de relaciones económicas y comerciales bilaterales.Mientras apoyan el desarrollo económico de los dos países, las empresas chinas en Argentina cumplen activamente con sus responsabilidades sociales y han contribuido a la lucha contra la COVID-19, mejorando el bienestar, cultivando talentos y llevando a cabo la enseñanza del idioma chino y actividades culturales, deportivas y artísticas. Hace un año, se estableció formalmente la Cámara de Comercio China (Argentina), que se convirtió en un hito importante en la historia de desarrollo de las empresas chinas en Argentina, brindando una plataforma completamente nueva para ampliar los intercambios y mejorar la confianza mutua entre las empresas chinas en Argentina y la economía y la sociedad argentinas.Recientemente, la Cámara de Comercio China (Argentina) publicó oficialmente "Los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera. - Documento Informativo sobre Éxitos Notables de la Construcción Conjunta China-Argentina de ¨la Franja y la Ruta¨ (2023)" a fin de conmemorar el décimo aniversario de la Iniviativa de ¨la Franja y la Ruta¨ y el primer aniversario de la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Popular China y la República Argentina en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, alentar a los sectores empresariales y sociales de los dos países a fortalecer su confianza y trabajar juntos para promover una cooperación de alto nivel y un desarrollo de alta calidad. ¡En nombre de la Embajada de China en Argentina, quisiera extender mis más cordiales felicitaciones!China y Argentina pese a la enorme distancia física, pasaron de ser amigos lejanos a ser socios estratégicos integrales, las relaciones bilaterales han resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la coyuntura internacional, beneficiado enormemente a ambos pueblos y se han convertido en un verdadero retrato de que "Siempre que haya en este mundo amigos íntimos, estarán tan cerca como simples vecinos aunque se encuentren en los confines más remotos".Ante la creciente inestabilidad e incertidumbre en la situación internacional, la globalización económica enfrenta vientos en contra, el unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo plantean amenazas para la paz y el desarrollo mundiales, con una serie de desafíos severos, como: la recuperación de la economía mundial es débil, la brecha de desarrollo entre el Norte y el Sur se está ampliando y el impulso de desarrollo y la cooperación se debilitan.China y Argentina evaluan la situación, cooperan estrechamente y se adhieren a los principios de consulta amplia, contribución conjunta y beneficios compartidos; promover conjuntamente la cooperación de alta calidad en la construcción conjunta de ¨la Franja y la Ruta¨ corresponde a los intereses fundamentales de los dos países y ambos pueblos, y aporta beneficios tangibles a ambas partes. Nunca ponemos objeciones a intercambios normales entre naciones, y nunca usamos la cooperación como pretexto para juegos geopolíticos.Lo que China y Argentina promueven es una cooperación mutuamente beneficiosa, un desarrollo común más inclusivo, compartido y equilibrado, cuya importancia va más allá del alcance bilateral y producirá un impacto positivo generalizado y duradero. Aprovechemos la oportunidad del décimo aniversario de la Iniciativa de "La Franja y la Ruta" y el primer aniversario de la firma del Memorándum de Entendimiento sobre la construcción conjunta de la "Franja y la Ruta" entre China y Argentina, defendiendo el concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, y persistiendo en lograr los valores comunes de la humanidad, incluida la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad. La íntima amistad borra la lejanía y la forjan los tiempos. Trabajemos juntos para superar todas las dificultades , busquemos el desarrollo común para crear el futuro compartido, escribiendo un nuevo capítulo de que "Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera"!