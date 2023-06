Cruces entre el PRO y la UCR por la seguridad y el narcotráfico en Santa Fe

Foto: Sebastián Granata

El diputado nacional santafesino de Juntos por el Cambio (JxC), precandidato a vicegobernador en la fórmula con la senadora Carolina Losada, apuntó este miércoles a su rival en la interna opositora,, al afirmar quecuando fue ministro de Seguridad de la provincia.Angelini se sumó así a las críticas públicas de la precandidata a gobernadora de Santa Fe, Losada, quien había acusado al radical Pullaro deen su contra ydurante su gestión al frente de Seguridad (2015-2019).Losada y Pullaro se enfrentarán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) santafesinas, previstas para el 16 de julio próximo, en una interna que también tiene como precandidata a gobernadora a la exintendenta socialista de Rosario, Mónica Fein.La senadora criticó con dureza la semana pasada a su contendiente en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, el nombre con el que se identifica la alianza JxC en esta provincia, y ahora se sumó su compañero de fórmula., dijo Angelini, uno de los referentes nacionales del PRO, en relación a un comisario condenado a 10 años de prisión por narcotráfico, Alejandro Druetta, mano derecha de Pullaro durante su gestión al frente de Seguridad en el gobierno de Miguel Lifschitz.El diputado nacional del PRO dijo que le “preocupa que la política y la sociedad haya perdido la capacidad de asombro de que estas cosas pueden pasar y que no tienen nada que ver con lo que estamos sufriendo en Santa Fe, con la tragedia que estamos viviendo en Rosario”.“Y que además –continuó-, hoy nos podemos presentar como candidatos a gobernador y no pasa nada”.Para Angelini, “todos sabemos lo que pasa en Santa Fe y, con algunos detalles, las propuestas son muy parecidas”.Sin embargo, se diferenció al señalar que, “ahora ,lo que se está discutiendo es quién tiene el liderazgo, la capacidad, el coraje y la decisión política para llevar adelante y aplicar esas medidas que no se aplicaron nunca”.En esa línea, el compañero de fórmula de Losada en las PASO santafesinas sostuvo que, en alusión a su contrincante interno.Angelini recordó que en 2019 el actual gobernador santafesino, Omar Perotti, ganó las elecciones prometiendo “paz y orden, lo que quiere decir que en la gestión de Pullaro no había ni orden, ni paz”.