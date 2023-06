Foto: archivo

"Sabemos que estamos en la víspera de un gran crecimiento de Argentina y nos estamos preparando para eso"

El empleo formal sigue creciendo

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, y remarcó que en el equipo económico que encabeza Sergio Massa el foco está puesto en la gestión diaria por sobre los "diagnósticos y ni una propuesta" de la oposición."Los números de este esfuerzo que Sergio Massa hace hoy por poder conseguir los dólares que la sequía le quitó al país son los que conocemos, ha viajado a China, Brasil, ahora va a Estados Unidos, porque indudablemente ningún país puede emitir los dólares y tenemos que generarlos, pero sabemos que estamos en la víspera de un gran crecimiento de Argentina y nos estamos preparando para eso", expresó de Mendiguren en diálogo con Télam Radio.El secretario, empresario y dirigente industrial especificó que ha terminado "el Plan Argentina Productiva 2030", e indicó que "son once tomos donde sector por sector, región por región, actividad por actividad, exponen el camino concreto para doblar exportaciones en los próximos dos periodos presidenciales y el crecimiento de 100 mil pequeñas y medianas".Señaló por otra parte que la función que particularmente le encargó Massa dentro del equipo económico", expresó.De Mendiguren resaltó que "la sequía que nos quitó 20.000 millones de dólares de ingresos, son 20.000 millones de dólares menos de ingresos que equivalen a la cuarta parte de todas las exportaciones del año pasado, equivale a siete años y medio de exportaciones mineras", describió.Manifestó que "lo que más preocupa también, además de la falta de ingreso en dólares, es la caída de la actividad física, es decir, esto significa que no ha habido soja y al no haber soja no ha habido cosecha de soja"."No ha habido arroz, problemas con la leche, con la ganadería -agregó- Toda esta actividad quedó absolutamente resentida y bueno, es la que tenemos hoy que compensar".De Mendiguren especificó que "un problema" que configura un desafío actual para la gestión es que "el salario recupere poder adquisitivo"."Pero también puedo decir que, a diferencia de otras crisis no hemos destruido empleo. Todas las crisis que generó mucha gente que hoy está en la oposición lo primero era generar desocupación", apuntó.Destacó que el gobierno logró mantener el empleo y subrayó que "hoy el empleo formal sigue creciendo", con el detalle que "de las 24 provincias, en 23 provincias ha crecido el empleo formal privado".También ponderó el cuadro de situación en el sector automotor, que registró un crecimiento del 24% en la producción respecto de 2022 y tuvo exportaciones de 126.000 vehículos."La producción de lo que va del año, entre enero y mayo, en 242.000 vehículos, que es el mayor índice desde el 2014", añadió, al tiempo que consignó que "la industria ha vuelto a crecer en estos dos meses, lleva 15 puntos de crecimiento", concluyó.