Bullrich, dura con Larreta: "A la cancha, basta de embarrarla; metete a la cancha"

Foto: Laura Lescano

Foto: Daniel Dabove

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró este miércoles que su contrincante en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, tiene quey advirtió que una eventual ruptura de la coalición opositora "depende nada más" que del jefe de Gobierno porteño."Hay un JxC que se venía preparando para competir y de golpe llegaron actores con los que no ha habido ningún tipo de acuerdo político, metiendo un problema enorme con una elección y cambiando todas las reglas de juego que conocíamos en Juntos por el Cambio.", sostuvo Bullrich en declaraciones formuladas a Radio Continental.En esta línea, la precandidata agregó que,De esta forma, Bullrich reavivó el fuego de la interna dentro de la coalición opositora que viene crujiendo desde el fin de semana por los intentos de Larreta y sectores del radicalismo por incorporar al gobernador cordobés peronista Juan Carlos Schiaretti a la coalición opositora, entre otros dirigentes.Este martes, la convulsión en Juntos por el Cambio (JxC) sumó un nuevo capítulo cuandoacusó a Larreta de "poner en crisis" a la coalición con su plan de incorporar al gobernador cordobés, mientras el jefe de la UCR, Gerardo Morales, sembró dudas sobre la integridad de la alianza y hasta arriesgó que incluso podría cambiar de nombre.Por otro lado, Bullrich consideró que la reunión del Consejo del PRO, que recomendó al titular del partido,, y su secretario general, Eduardo Macchiavelli, "avanzar en las tratativas" para incorporar a José Luis Espert, "no tiene validez" porque "el consejo del partido no tiene la capacidad de decidir sino de opinar".Luego de un encuentro fallido el lunes para analizar la incorporación del gobernador Schiaretti a la coalición opositora, Larreta, convocó una reunión de urgencia por zoom este martes entre los integrantes del Consejo del PRO con representantes de las 24 provincias. Fuentes partidarias informaron que en el encuentro "se ratificó la vocación permanente e irrenunciable del PRO en la búsqueda de ampliación del frente JxC".Según Bullrich,En este sentido, aclaró que la primer idea la "representa" ella y "la otra la representa Larreta" y planteó: "Hay que ver qué quiere la gente: un cambio que no es tan cambio o un cambio de fondo".