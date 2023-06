El pase de Messi minuto a minuto: ahora aseguran que Inter Miami gana terreno

Foto: AFP.

Inter Miami, club de la MLS de Estados Unidos, es el mejor posicionado en la puja por Lionel Messi, quien quedará libre de Paris Saint-Germain a partir del próximo 30 de junio, según informó este miércoles la prensa francesa.



El diario deportivo L'Equipe reveló que en las últimas horas se enfrió la posibilidad de Al Hilal, de Arabia Saudita, y ante los problemas financieros de Barcelona, Inter Miami es el mejor posicionado para quedarse con el astro argentino.



El club que tiene al inglés David Beckham como uno de sus accionistas ofrece un contrato para Messi con la posibilidad de obtener un ingreso extra por los derechos de televisación y de imagen ya que la marca que viste al equipo es la misma que auspicia a Messi.



La prioridad número uno del capitán del seleccionado argentino es volver a Barcelona pero el club todavía no presentó ninguna oferta formal y pretende resolver su futuro antes de sumarse a la gira por Asia de la "Scaloneta".



Ante este panorama, las únicas opciones que tiene el entorno del mejor jugador del Mundo siguen siendo las de Inter Miami y Al Hilal.



Pese a la millonaria oferta del club saudí, Messi no estaría convencido de mudar a su familia a Medio Oriente luego de una traumática y lenta adaptación a París.



En este contexto, la idea de jugar en la MLS tomó cada vez más fuerza si finalmente Barcelona no realiza ningún movimiento serio para el retorno del siete veces ganador del Balón de Oro.



Foto: AFP.

El club catalán obtuvo la aprobación de LaLiga del plan de viabilidad económica pero la dirigencia no le puede asegurar a Messi que su contrato pueda ser inscripto.



En paralelo, la dirigencia encabezada por Joan Laporta intenta liberar la masa salarial del plantel que recién este miércoles comenzó la licencia tras volver de Japón donde participó de un amistoso homenaje a Andrés Iniesta.



En una entrevista con Jorge Valdano que se emitirá en las próximas horas en el canal Movistar+, el entrenador "culé", Xavi Hernández, reiteró que la decisión de la vuelta depende de Messi y no del club.



"Si se propone marcharse bien de Barcelona, lo va a conseguir y yo lo voy a ayudar", aseguró Xavi Hernández.



El DT de Barcelona discrepó así con la opinión de Valdano, quien dijo que Messi no debería volver al club. "Sería un problema para los dos", agregó el campeón del Mundo con Argentina en México 1986.