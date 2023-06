"Tenemos que ser parte de un Frente de Todos y no del Frente de unos pocos"

Foto: Martin Levicoy

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense por el Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz, reiteró la necesidad de que la coalición oficialista elija sus candidatos para las elecciones en primarias,“Es increíble que nuestro Frente de Todos, como el nombre lo indica, quiera pasar a ser el frente de unos pocos. Me llama la atención que se arroguen la posición de los gobernadores como un bloque, como si tuvieran una voz única”, dijo Tolosa Paz en declaraciones a radio 10, ante las declaraciones de dirigentes oficialistas que piden un candidato único."Tenemos muy buenos candidatos en el Frente de Todos, pero ninguno solo puede ganar. Sabemos que tenemos que sumar, no podemos tenerle miedo a la competencia del 13 de agosto", agregó la funcionaria, para quien "las PASO movilizan al Frente".En tanto, la ministra -que acompaña la postulación a Presidente de Daniel Scioli - dijo que no comparte con el Frente Renovador -que lidera Sergio Massa - que "la única forma de tranquilizar a la economía sea con un candidato único", y aseveró que “lo que va a calmar la economía es que el 13 de agosto el Frente de Todos esté mas cercano a su techo que a su piso, y que sea el frente más votado”.De esa manera, le contestó a dirigentes de ese espacio como Cecilia Moreau y Diego Giuliano quienes reiteraron la necesidad de que el FDT vaya con un candidato de consenso a las PASO, en la previa del congreso que el Frente Renovador tendrá el sábado próximo para fijar su postura electoral, a menos de 20 días del cierre de listas.“Para nosotros lo más importante es generar una victoria el 13 de agosto. Estamos ante una etapa donde ya ni la propia Cristina ni Alberto son candidatos, por ende no hay síntesis", advirtió la funcionaria y aseguró que las encuestas reflejan que "el Frente de Todos es competitivo si da una PASO, como en la oposición"."Con Daniel Scioli vamos a ganar el 13 de agosto y queremos que todos nos acompañen a la elección de octubre", afirmó Tolosa Paz.Y concluyó: "Queremos ser parte del Frente de Todos, y no de unos pocos. Va a tranquilizar la economía que el 13 de agosto el Frente de Todos sea el más votado".