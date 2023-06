"Maqueda es responsable de todos los actos de abandono, maltrato y discriminación"

Las críticas de Valdés

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT),, aseguró este miércoles que la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja está "en perfectas condiciones de avanzar sin más dilaciones" en la citación del juez de Corte Suprema de Justicia,, a quien señaló comoque se detectaron de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn)."Hemos hecho investigación y se puede acreditar una cantidad enorme de testimonios y de prueba documental e informática sobre todo en el periodo auditado que es el de Maqueda. Estamos en perfectas condiciones de avanzar sin mas dilaciones y realizar esta citación", aseguró Siley en declaraciones a radio AM 750.Este martes, la comisión de Juicio Político de Diputados, a instancia del bloque del FdT, solicitó a la presidencia de la Cámara quepor el supuesto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn)."Concluimos la etapa investigativa sobre la obra social de los Judiciales., remarcó la diputada.Sobre la convocatoria del magistrado a la Cámara baja, Siley sostuvo que es "optativa" y que "puede o no concurrir" ya que no se trata de una defensa."No es derecho de defensa porque eso se ejerce en el Senado. En Diputados se lleva adelante la etapa acusatoria. En esa instancia, Maqueda tiene el derecho a informar y a tener voz en el proceso de investigación", afirmó.Además, la legisladora sostuvo que el proceso no tiene "una causal política", sino que se trata dede la Corte Suprema.. Ha tomado posesión del ejercicio del poder público a través del oscurantismo. Transparentar sus manejos y prácticas mafiosas es estratégico para romper esa toma de posesión", subrayó.En ese sentido, consideró que este proceso "no trae consecuencias negativas para la democracia, sino que es su mejor defensa" ya que los magistrados hubieran "suspendido elecciones igual" porque es parte del "plan antidemocrático que están llevando adelante"., completóSumándose a las declaraciones de Siley, el diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) sostuvo que la Comisión de Juicio Político encontró" referidas a irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial y, por eso, se solicitó que Juan Carlos Maqueda, integrante del máximo tribunal que estaba a cargo de la gestión de esa prestadora, "haga su descargo" en el Congreso en el marco de ese proceso."Queremos que (Juan Carlos) Maqueda haga su descargo por supuesto mal desempeño en sus funciones de supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn). Tiene derecho a responder antes de que nosotros califiquemos y acusemos por la responsabilidad que le cabe respecto de la administración de esa institución", señaló Valdés en declaraciones a Télam.Para Valdés,por las irregularidades que se cometieron en la Ospin cuando declaran en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y recordó el caso de la jueza Federal de San Martín, Martina Forns, quien contó queValdés sostuvo que "la obra social no la atendió" y que, tal como confió ella,El pedido realizado este martes para que Maqueda se presente señala actuaciones referidas "al período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021 en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación".El escrito fue votado por la mayoría oficialista, que tiene 16 sobre los 31 miembros de la comisión, y su contenido fue argumentado por la diputada Vanesa Siley.En los enunciados, se apunta a Maqueda por "consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación".