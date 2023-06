Larreta: "Yo tengo mis opiniones y no van a cambiar por lo que piense Macri"

Foto: Archivo Télam.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta,este miércoles en su idea de, y afirmó que él tiene sus opiniones que “no van cambiar por lo que piense" Mauricio Macri.“Yo agradezco las oportunidades que Macri me dio y yo lo devolví trabajando. Ahora yo tengo mis opiniones y no van a cambiar porque algunas difieran de lo que piensa Macri”, dijo Larreta la mañana de este miércoles en declaraciones a radio La Red.El jefe de Gobierno dijo que su prioridad es “la unidad de Juntos por el Cambio” y que por esoque recibe en medio de la disputa por la ampliación del espacio, que fue rechazada terminantemente por Macri y Patricia Bullrich, entre el ala más dura del PRO.“Como yo defiendo la unidad nunca critico a alguien de Juntos por el Cambio. Yo busco sumar porque el desafío no es ni Macri, ni yo, ni la pelea. El objetivo es mejorar la vida de los argentinos”, indicó el alcalde porteño.Al ser consultado respecto de cuál sería su límite para sumar dirigentes, Larreta expresó quey, sobre porqué el sector vinculado con Patricia Bullrich se niega a incorporar dirigentes, indicó que “hay que preguntarle a ellos porqué no quieren sumar”.En tanto, Larreta afirmó que su vocación por incorporar dirigentes se ve reflejada en la Ciudad de Buenos Aires: “Sumamos a (Ricardo) López Murphy, a (Martín) Tetaz, a (Martín) Lousteau, antes lo hicimos con el socialismo”.En esa línea,En relación a la incorporación a Juntos por el Cambio de José Luis, que había sido aprobada por el conjunto de los partidos que componen la coalición pero faltaba la aprobación del PRO, dijo que en las últimas horas“El Consejo del PRO instruyó a dos personas para que avancen en los acuerdos para que (Espert) entre” a Juntos por el Cambio, según explicó Larreta.En torno a la discusión de qué candidatura debería encarar el dirigente de Avanza Libertad una vez que ingrese a la coalición opositora, indicó que “eso depende de Espert, lo importante es que se sume y luego él decidirá para que puesto quiere candidatearse”.Por otro lado, fue consultado respecto de quién puede ser su candidato a Vicepresidente y dijo que tiene que reunir alguna de estas características: “Que coincida conmigo en esta vocación por el hacer, que no se enganche en peleas, y también valoro la diversidad geográfica, alguien de otro partido de Juntos por el Cambio, la diversidad de género y la diversidad en cuanto a experiencias y conocimiento”.Sobre la postura de Macri de rechazar la incorporación de dirigentes, insistió:Yo creo que hay sumar para ganarle al kirchnerismo, para que no vuelvan más”.Larreta indicó asimismo que estas incorporaciones pueden darse “en distintas fechas, tanto antes del cierre de alianzas, con el cierre de candidaturas y sumaremos algún otro luego de las PASO y algún otro para el balotaje”.Dijo que si le gana la interna a Patricia Bullrich su vocación es “trabajar juntos luego de las PASO, con ella y con todos los candidatos del espacio”.Por último, respondió los cuestionamientos que recibió en las últimas horas por su presunta cercanía con el ministro de Economía Sergio Massa, y dijo que “Al opinar sobre el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, consideró que “es un candidato a presidente de otro partido que puede generar una expectativa, pero dentro de poco la gente va a ir a votar y allí se verá quién es quién”.