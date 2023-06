De Pedro: "Se necesita un gobierno con orden y firmeza a favor de los trabajadores" VER VIDEO

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, aseguró que "se necesita un gobierno con orden y firmeza a favor de los trabajadores" y que el país que quiere "es el de la planificación", por lo que planteó el objetivo de "avanzar en un programa federal que planifique la Argentina por 20 años" y que "el federalismo es trabajo".De Pedro hizo estas declaraciones, que se realiza en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.Lo hizo junto a los gobernadoresEl ministro del Interior dijo que"La Argentina que queremos ser es la de la planificación, que gobiernen con coraje; para que la gente tenga plata en el bolsillo y las pymes funcionen se sabe de sobra lo que hay que hacer", expuso el ministro, y subrayó la idea de "ganar la pulseada".Además, planteó el objetivo de "avanzar en un programa federal que planifique la Argentina por 20 años" e "incluir a todos los que se beneficiaron en serio en los modelos del peronismo".De Pedro afirmó que "el federalismo es trabajo", pero alertó que que "si no hay trabajo en cada una de las provincias no podemos hablar de federalismo".También habló de la cuestión electoral y señaló que "en estas elecciones se va a definir si ese potencial se lo quedan unos pocos, el de fomentar el extractivismo como se hizo generalmente desde Buenos Aires, con la exportación de recursos naturales, o si vamos a aprovechar la ciencia, tecnología, las escuelas técnicas, inversiones, el agregado de valor, la cadena de proveedores, el trabajo, el arraigo y la felicidad para argentinos y argentinas"."Estoy confiado de que se puede, salgamos a convencer, reconstruyamos la burguesía nacional, sumemos al campo, que es un aliado de un gobierno como los nuestros", asintió.Reseñó queAfirmó queEl ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, fue el moderador de la charla y en su alocución abogó porque "la infraestructura llegue a todos", para enumerar que en la jornada de hoy se habló de "logística", de "integrar la matriz de nuestro país", de "energía", de "fuentes más limpias" y de "ser un exportador y potencia en la región en materia de gas y de petróleo"."Hablamos de las ciudades", dijo Katopodis, "del sistema de cooperación", de "pensar de qué manera las regiones piensan las infraestructuras con una mirada estratégica".Para el ministro,Por su parte,destacó la idea de "cómo administrar el agua, cada vez más escasa" y abogó a tener "un marco regulatorio para el consumo humano, para la industria y para la minería".Afirmó que "está creciendo la minería" y señaló que están "trabajando en todas las políticas que significa, en este caso, el litio".El mandatario catamarqueño enfatizó que "ha crecido mucho el empleo en la construcción" a través de "la obra pública provincial, nacional y también las inversiones en turismo", y aseguró que "hay mucho futuro en la Argentina".En tanto, Zamora expresó la idea de tener "una estructura básica para generar un desarrollo" para reforzar "el potencial que tenemos", porque "ese potencial. necesita infraestructura", como "caminos o energía", y apuntó a "fortalecer el turismo" en Santiago del Estero.El mandatario norteño insistió en que "sin federalismo no hay país" y manifestó que "la República es equilibrio de poderes, no de uno sobre otro, y el federalismo está al mismo nivel que la República".planteó "romper las asimetrías", además de "mejorar la oferta exportable", acentuar "las posibilidades de desarrollo" y "potenciar la igualdad de oportunidades", porque "sin política no hay futuro".señaló que La Rioja "es una de las provincias más pobres de la Argentina y hubo que tomar decisiones con políticas fuertes", y "generar condiciones", para afirmar que "las asimetrías que planteamos con el centro se fueron achicando".El gobernador sostuvo que La Rioja "tiene un potencial minero enorme" y acentuó el objetivo de trabajar en ese sector "preservando el agua y cuidando el medio ambiente", y "hoy estamos en ese proceso", además de reclamar la necesidad de "reforzar la infraestructura".dijo que "debemos pensar en la gente, no a qué color político pertenecen", pero alertó que "hay algunos proyectos que tienen esa mentalidad"."Lo que tenemos que tener es una suerte de ingeniería práctica", refirió, y agregó en ese sentido que "pensaba en la formación". Al hablar de escuelas técnicas comentó que "tenemos 20 en una provincia chica", para resaltar "cómo la formación técnica ayuda al desarrollo productivo de la región"."No podemos llenarnos la boca de federalismo cuando no vemos el interior profundo", enfatizó Kirchner, y sentenció que "la mirada tiene que ser federal, territorial", y propuso que "los funcionarios tiene que dejar los escritorios y caminar de manera permanente".puntualizó que "la discusión que se hace en la Argentina entre la capital y el interior y la provincia de Buenos Aires tiene un lugar un poco indefinido" en el sentido de si "está en el interior o en la capital", y contestó: "Buenos Aires es una provincia del interior de la Argentina, nos sentimos identificados, compartimos las dificultades, las visiones", recordando que "ha sido en el transcurso del tiempo duramente castigada".El gobernador bonaerense aportó que la suya "cuantitativamente es la provincia más proporcionalmente más rica, el PBI es mayor que las que aportan toda las otras jurisdicciones, pero es la más desigual también", porque "concentramos mucha riqueza y también mucha pobreza".Refirió que la provincia de Buenos Aires "es determinante en términos demográficos, con el 37% de la población, 17 millones de habitantes, el 50% de la producción industrial de la Argentina, el 40% de la producción agropecuaria", y afirmó que la "importancia de la provincia de Buenos Aires es indudable".Argumentó que "si el interior es inviable, quedan 20 manzanas, donde están radicadas la importadoras, los bancos", el lugar "más concentrado con las trasnacionales".Para Kicillof, "lo que unifica la provincia de Buenos Aires es la producción, la generación de valor, y por lo tanto es el trabajo".