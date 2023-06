Nueve de cada diez maestros aseguran que el uso del Chap GPT impacta en los aprendizajes

Inteligencia artificial Chat GPT.// foto AFP

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires realizó u, con el objetivo de conocer opiniones sobre la incidencia del Chat GPT, unl, en los procesos de enseñanza, donde nueve de cada diez consideró que "impacta en los aprendizajes".Según los resultados de la encuesta, difundidos este martes, del cuestionario respondido por 1.119 de nivel secundario, 630 docentes de nivel primario y 111 de ambos ciclos, 9 de cada 10 docentes consideran que el uso del Chat GPT impacta en los aprendizajes. Para el 31% de manera positiva, el 25% opinó que en forma negativa, y el 44% no sabe cómo impacta el uso de esta herramienta.Los motivos por los cuales consideran quefueron que "promueve el desarrollo de habilidades por encima de los contenidos, incentiva la creatividad y agiliza procesos"; mientras que los impactos negativos se deben a que " no propicia el desarrollo de determinadas habilidades como el pensamiento crítico y no supone esfuerzo ni estimula la creatividad".A su vez,declaró que puedecuando sus estudiantes realizany si bien el 67,4% afirmó conocer la herramienta, soloen su práctica diaria dentro del aula.En tanto, un 91,4% de los consultados consideró que esta herramientasiendo en un 43% de manera positiva, un 15% de manera negativa, y un 42% no está seguro de su influencia.Los que consideraron que impacta positivamente, lo adjudican a que "permite a los docentes ampliar sus conocimientos, acorta los tiempos de trabajo y brinda herramientas para generar prácticas innovadoras". Mientras que el impacto negativo se debe a que "desincentiva el esfuerzo".