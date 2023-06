Santoro respaldó a Sergio Massa: "hace tiempo viene reclamando unidad política"

"Para ser alternativa es necesario hablar con los sectores independientes y también con aquellos que no forman parte del núcleo duro" planteó Santoro. Foto: Raúl Ferrari.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro dijo este martes que el ministro de Economía, Sergio Massa, "es un actor importante en este gobierno", y resaltó que "hay que acompañarlo porque es una persona clave a pesar de todos los conflictos que tenemos".El diputado dijo por Radio 10 que "Sergio (Massa) es un actor importante en este gobierno, porque hace tiempo viene reclamando unidad política"."Hay que acompañarlo a Sergio Massa, porque es una persona clave a pesar de todos los conflictos que tenemos como la inflación, la falta de reservas y la verdad, ha trabajado con un profesionalismo que amerita que las fuerzas lo respalden. No respaldarlo a Massa es suicida", sostuvo.También afirmó que "no hay chances de ruptura" dentro del espacio oficialista e indicó que el FdT porteño está trabajando en "un conjunto de soluciones" a los problemas como alquiler, salud pública y mental, educación pública y transporte.El diputado enfatizó que es necesario que haya una "alternativa" al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y resaltó que es necesario ampliar el diálogo con otros sectores políticos."Para ser alternativa es necesario hablar con los sectores independientes y también con aquellos que no forman parte del núcleo duro, es ahí donde es posible construir una mayoría electoral", dijo Santoro.Añadió que en la interna de Juntos por el Cambio "hay mucho desorden y lo único que tienen en claro es que le quieren ganar al kirchnerismo".E indicó: "Quienes se la pasaron estos años criticaron la interna de la coalición de gobierno son los mismos que la están empeorando en su espacio".