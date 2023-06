La comisión investigadora apuntó a financiadores del golpe del 8 de enero en Brasilia

La comisión busca hallar a los responsables de los incidentes de enero

El 8 de enero un numeroso grupo de simpatizantes bolsonaristas ingresó en la sede de los 3 poderes de Brasil. Foto: AFP

El Congreso brasileño pretende descubrir quiénes fueron los que financiaron el intento de golpe de Estado del 8 de enero pasado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perpetrado por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, y para ello una comisión especial convocará a 40 personas, entre ellas cuatro exministros, se anunció este martes oficialmente.La comisión parlamentaria mixta de investigación sobre el 8 de enero (CPI) trazó este martes su plan de trabajo, presentado por la relatora o miembro informante, la senadora oficialista Eliziane Gama, del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), quien aseguró que el intento de golpe nació mucho antes, con la derrota de Bolsonaro ante Lula en las elecciones de octubre.aseguró la senadora.La comisión, formada por 16 diputados y 16 senadores, tendrá 180 días para investigar los actos golpistas en paralelo a la causa judicial que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal, que ya procesó a la mayor parte de los 1.390 denunciados por la fiscalía general de atentar contra la democracia con la invasión a la sede de los poderes en Brasilia., un hombre fuerte de la inteligencia militar que fue interventor en Río de Janeiro cuando fue asesinada la concejala Marielle Franco a inicios de 2018.También fue convocado el principal acusado,El ex jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, a cargo de los servicios de inteligencia,, quien renunció en abril tras conocerse que había ingresado al Palacio del Planalto y no reaccionó ante el avance de los atacantes.Dias, hombre de confianza de Lula entre los militares, es considerado por el bolsonarismo como una pieza clave para denunciar que el gobierno buscó "victimizarse" de alguna manera ante el intento de golpe., del Partido Liberal de Bolsonaro, denunciado por la fiscalía por organizar los campamentos frente al Ejército que convocaron al golpe.Entre los evangelistas de la comisión se encuentra el pastor Marco Feliciano, diputado, quien pidió no llamar "golpistas" a los autores de los ataques y sí "vándalos o patriotas"., uno de los mayores aliados de Bolsonaro en el bloque evangelista del Congreso.Por su parte, la relatora Gama informó que, en el transcurso de la CPI,Estos financiadores, vinculados al agronegocio del sur y el centro-oeste sojero del país, son investigados por la corte suprema.Por su parte, la diputada Duda Salabert, del centroizquierdista Partido Democrático Laborista, que forma parte de la base oficialista, aseguró que la comisión debe perseguir a los "tiburones" que financiaron el golpe y no solamente a los "pececitos" que ingresaron al Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Palacio del Planalto el domingo 8 de enero, cuando Lula estaba en Araraquara, interior de San Pablo, visitando a víctimas de una inundación.