"Esperamos que no haya una ruptura en Juntos por el Cambio", dijo Morales

Pese a no haber sido invitado, Juez se presentó en la reunión que se desarrollaba en la sede del Comité Nacional de la UCR y manifestó su discrepancia con la propuesta de sumar a la coalición al actual mandatario cordobés

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, admitió este martes que no sabe en qué derivará el aumento de las tensiones dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y, pese a que afirmó que espera que no haya un quiebre en la alianza opositora, evaluó que sí puede haber un cambio de "nombre de la coalición"."Esperamos que no (se quiebre la coalición), porque la columna vertebral de la ampliación tiene que ser JxC. No sé cómo termina. Puede terminar con otro nombre la coalición", dijo Morales al responder a una pregunta específica durante una entrevista con Radio Con Vos.Consultado sobre si la convulsión que generó el posible arribo del mandatario cordobés peronista no kirchnerista Juan Schiaretti a la coalición podría provocar su ruptura, indicó: "Espero que no. Nuestra voluntad va a ser siempre consolidar JxC y el límite va a ser ese".La incorporación del sector de Schiaretti es promovida por Morales y por el precandidato presidencial del PRO y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien coincide en "pararse en el centro de la coalición"."Compartimos esta mirada con el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica, un sector mayoritario del radicalismo, el larretismo dentro del PRO. Hay una mirada coincidente en esta dirección. Espero que no ponga en riesgo y quiebre JxC", detalló.Quienes más se resisten a incorporar a este sector del peronismo son la otra presidenciable del partido amarillo, Patricia Bullrich, junto al expresidente Mauricio Macri.Morales recordó que el propio Macri "buscó" a Schiaretti antes de crear una alianza con el referente de Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto."Antes de (Miguel Ángel) Pichetto, Mauricio (Macri) buscó a (Juan Manuel) Urtubey y a (Juan) Schiaretti. Hay mucha hipocresía dando vuelta". remarcó.El gobernador jujeño detalló que durante la Convención Nacional que realizará la UCR el próximo lunes el partido "establecerá los límites que van a tener nuestros bloques"."No van a votar dolarización ni estupideces", resaltó sobre el rol que tendrán los legisladores radicales.Sin embargo, en declaraciones realizadas más temprano a radio La Red, Morales también admitió que, a raíz del pedido formulado por Luis Juez, candidato a la Gobernación de Córdoba por Juntos por el Cambio (JxC), los presidentes de las fuerzas políticas que conforman la coalición opositora se comprometieron a "repensar" la idea de sumar a Schiaretti dado que su incorporación "podría afectar la elección de Córdoba", prevista para el 25 de junio."Queremos que Juez sea gobernador y vamos a analizar la situación tras haberlo escuchado a él", reconoció en la mañana de este martes Morales, quien dio cuenta así de pormenores de la decisión adoptada ayer en el marco de una reunión de la Mesa Nacional de la principal coalición opositora."Hablamos los cuatro presidentes de los partidos (que forman Juntos por el Cambio) y nos comprometimos a repensar esto, que podría afectar la elección de Córdoba", completó el mandatario provincial y titular del radicalismo a nivel nacional.Pese a no haber sido invitado, Juez se presentó en la reunión que se desarrollaba en la sede del Comité Nacional de la UCR y manifestó su discrepancia con la propuesta de sumar a la coalición al actual mandatario cordobés.Tras ese planteo, la Mesa Nacional resolvió pasar a "un cuarto intermedio" para analizar esta iniciativa de ampliar la coalición que era impulsada por el propio Gerardo Morales, y por el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.No obstante, Morales no disimuló sus diferencias con Juez al asegurar "no compartir" que la llegada de Schiaretti afecte la elección" de JxC en Córdoba"."Las elecciones provinciales no dependen de lo nacional, ya que, si no, tendría que haber perdido el Frente de Todos (FdT) en las provincias donde hubo elecciones y no fue así. Pero Luis Juez es nuestro candidato en Córdoba y no lo voy a descalificar; hablamos con él y ratificamos que el peronismo ha cumplido un ciclo en la provincia y queremos un cambio", subrayó Morales.Además, en la entrevista, Morales reiteró que "Juntos por el Cambio está hace tres meses en una meseta, en caída, por la interna del PRO" y acusó a la precandidata presidencial Patricia Bullrich por el "montaje" que a su criterio ocurrió en la reunión de la Mesa Nacional de JxC."Era una reunión de los cuatro presidentes de los partidos y llegaron invitados como (el diputado nacional Ricardo) López Murphy. Me hicieron un piquete en mi casa y por eso levanté la reunión", dijo Morales, en alusión al encuentro que se llevó a cabo este lunes por la tarde en la sede del Comité Nacional de la UCR, en el centro porteño.