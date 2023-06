En Vélez piensan en un prócer: "Me encantaría que Bianchi nos ayude"

Bassedas y la actualidad de Vélez, tras la salida de Ricardo Gareca como DT | Foto: ImagenTv @Velez

El directivo del equipo de Liniers reconoció hoy que no descartan llamar a Carlos Bianchi para reemplazar como entrenador al saliente Ricardo "Tigre" Gareca luego de los malos resultados en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).“Es la máxima figura de la historia del club, quien cambió el rumbo. Me encantaría que Bianchi nos ayude, él siempre está cerca de Vélez. Tengo una muy buena relación con él. No lo descarto", aseguró Bassedas en declaraciones a Directv Sports Radio.Bianchi siempre se manifestó predispuesto a regresar solamente en la ocasión que Vélez "esté peleando por la permanencia", como le sucedió hace unas temporadas pero el banco de suplentes tuvo a Gabriel Heinze.Lo cierto es que todavía quedan muchos puntos en juego en la temporada, más allá de la lógica molestia de los hinchas por verse en un séxtuple desempate por la permanencia con solamente 18 puntos."Entiendo y acepto el enojo del hincha. Estamos en deuda con ellos. Sé que tenemos un buen plantel y buenos futbolistas. No podemos ponernos de pie. En lo inmediato le vamos a dar confianza a Bravo (DT interino) y su cuerpo técnico", adelantó el exmediocampista.“Tengo una admiración y respeto por Gareca. Es como mi hermano mayor. Intentó dar todo y él entiende que con tiempo y un cambio, el club puede encontrar otra dinámica y otro andar", confesó.El arribo de Claudio Bravo como DT principal es la consecuencia de una campaña negativa pero también de la gran labor en Reserva, donde marcha Vélez primero, con apenas una derrota en 18 presentaciones.El único antecedente de Bravo en Primera se dio en la temporada pasada cuando suplantó a Alexander Medina contra Talleres en Córdoba y finalizó con triunfo.