Costa: "Es falso que la industria florece si el Estado se corre"

Congreso Productivo Bonaerense: Juan Cuattromo, Augusto Costa y Fernanda Raverta / Foto: Diego Izquierdo.

Ministro de Defensa nacional, Jorge Taiana / Foto: Diego Izquierdo.

El Congreso Productivo Bonaerense se realizó en la ciudad de Mar del Plata / Foto: Diego Izquierdo.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, aseguró este martes que "es falso que, si el Estado se corre, la industria florece", y señaló que "el desafío" en materia industrial es "revertir los desequilibrios territoriales", al inaugurar el Congreso Productivo Bonaerense, que se desarrollará hasta mañana en la ciudad de Mar del Plata.Costa inauguró el encuentro, desarrollado en el Hotel Provincial con más de 120 expositores, que tiene como consigna "Produciendo futuro", y en el que se busca abordar diferentes cuestiones vinculadas a la estrategia productiva provincial para los próximos años.El funcionario pidió ", porque "es falso que, si el Estado se corre, la industria florece"."Sin Estado, la industria se achica, se concentra y excluye. Podemos discutir modelos de política y de Estado, pero no si tiene que haber Estado o no, o si hay que cerrar el Banco Central o echar a todos los empleados públicos", expresó el ministro.Costa subrayó que Buenos Aires es "una provincia diversa que es el corazón productivo de la Argentina, pero tiene a la industria como actividad fundamental distribuida de una manera desequilibrada en términos territoriales".En esa línea, se refirió a la necesidad deque genere "las condiciones para que todos sus sectores puedan crecer", que "busque sinergias con el sector privado" y que "revierta los desequilibrios territoriales" con la intervención del Estado en los niveles nacional, provincial y municipal.sostuvo.Explicó, en ese sentido, que,, que "en tres de los cuatro años, la actividad industrial bonaerense cayó" y se perdieron más de 50 mil puestos de trabajo."Esto es un modelo de política pública y sus consecuencias en términos de impacto productivo.dijo.En el acto de apertura del congreso participaron además el ministro de Defensa nacional, Jorge Taiana; la titular de la titular de Administración Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.destacó la "y dijo queConsideró que es necesario profundizar "una perspectiva que apunte a agregar valor a las materias primas y no caer en una visión meramente extractivista".El encuentro cuenta con la exposición de más de, entre ellos referentes y representantes de empresas, cooperativas, cámaras, sindicatos, universidades, organismos públicos provinciales, nacionales y municipales, y de la comunidad científica, con la participación de más de 2.000 inscriptos.La apertura de la segunda jornada del congreso estará este miércoles a cargo delLosorganizado por los ministerios de Producción y de Desarrollo Agrario bonaerenses sonLa agenda de presentaciones incluye paneles sobre planificación industrial, turismo como herramienta de desarrollo, biotecnología aplicada, vías navegables, desarrollo portuario, minería, industrialización y agregación de valor, concentración y formación de precios, y administración tributaria, entre otros.