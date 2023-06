Patricia Sosa, por el camino sinfónico: "Dios me dio un don y yo solo tengo que cuidarlo"

Patricia Sosa y su voz siempre dispuesta a los desafíos.

La cantante, dueña de una voz privilegiada con la que buceó por diferentes terrenos musicales, concretará el próximo fin de semana en el porteño Teatro Ópera su primer espectáculo sinfónico junto a su banda y aintegrada por jóvenes intérpretes., indicó en charla con Télam Patricia Sosa, que si bien ya había experimentado cantar en orquestas -recorrió el mundo con 'La Misa Criolla' junto a Ariel Ramírez y cantó en el Vaticano-, nunca había hecho un recital íntegramente sinfónico.En estas presentaciones, Patricia abordará un repertorio que cuenta, integrado por sus éxitos en versiones renovadas, canciones menos conocidas y temas que integrarán su nuevo disco que en breve saldrá a la luz.De este modo, la cantante asume un nuevo desafío en su carrera: ", dijo., se explayó la intérprete, quien agregó que es importanteLa expectativa en torno a este singular formato para su música hizo que a las dos veladas agotadas previstas para el viernes 9 y el sábado 10 en el teatro sito en Av. Corrientes 860,en el estadio Luna Park (con localidades en venta a través de www.ticketportal.com.ar).También se refirió a la alegría que representa para ella compartir escenario con AA2000, una orquesta nacida a partir de la iniciativa de, integrada por músicos de entre 18 y 25 años, quienes reciben becas de estudio y perfeccionamiento y así promueven su desarrollo intelectual y artístico., expresó la cantante y actriz que inició su carrera solista en 1990 con el lanzamiento de su álbum debut, tituladoSosa dio sus primeros pasos en la música como miembro de la banda Nomady Soul durante seis años; luego comenzó a grabar jingles publicitarios hasta la formación de La Torre, grupo con el cual grabó siete discos.En estos presentaciones, Patricia estará acompañada por su probada banda de tantos años, integrada poren teclados y coros,en bajo,en batería y coros,en guitarras y coros yen coros.-Yo creo que soy cantante desde que nací, yo cantaba en el coro del Sagrado Corazón de Jesús, y gritaba como una bestia, los pibes lloraban por mis gritos, yo me quería destacar.-En el 84 cuando fui a grabar "Solo quiero rock and roll", me quedé afónica. La cuestión es que canté mal y me puse a estudiar, me di cuenta de las herramientas que te da el estudio. Ahora tomo clases tres veces por año. Hace poco hice una sesión con una foniatra y me dijo "vos tenés una Ferrari, solo tenés que cuidarla".Lo que pasa es que tomé conciencia de que yo solo un canal, Dios me dio un don y yo estoy solamente para cuidarlo, hacerle honor, me di cuenta que mi misión es la comunicación mediante la música y entonces tengo que tener el instrumento bien.-Mi manager se encontró con el director de la orquesta y le comentó que querían hacer alguna cosa de música popular. Se trata también de inclusión, lo que nos diferencia a todos los seres humanos ese tener una oportunidad, en su caso, nunca se pusieron a tocar rock y pop.Son chicos que pertenecen a sectores vulnerables, fueron seguidos desde la escuela primaria, por ahí en programas barriales, municipales, y cuando notaron que ellos tenían la verdadera vocación, les empezaron a bancar toda la carrera y pasaron a formar parte de la sinfónica.-Yo quiero que sea una interacción, quiero ver pueblo, quiero que todos seamos parte de una experiencia, que los chicos se vistan con un jean y una remera, que nos hermane la música.