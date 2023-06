River se juega su futuro en la Copa Libertadores contra Fluminense en el Monumental

River se juega todo ante Fluminense.

Probables formaciones

River Plate, puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) pero último en el grupo D de la Copa Libertadores, recibirá este miércoles al líder Fluminense, de Brasil, con la obligación de ganar para tener chances de clasificar a los octavos de final.El partido correspondiente a la quinta y penúltima fecha se disputará en el estadio Monumental desde las 21.30, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por Fox Sports y Star+.El equipo dirigido por Martín Demichelis se jugará gran parte de su año futbolístico contra Fluminense, el puntero de la zona, que buscará sellar su clasificación.El "Millonario" suma 4 puntos y está en la última posición ya que tiene peor diferencia de gol que Sporting Cristal, de Perú, con el que empató 1-1 en Lima en su última presentación.Fluminense lidera el grupo D con 9 puntos y con una victoria en Núñez se asegurará la clasificación y prácticamente el primer puesto.River llegó a esta incómoda situación en la Copa Libertadores por las derrotas en la altura de La Paz ante The Strongest (3-1) en el debut y la goleada (5-1) sufrida en Río de Janeiro ante su rival de este miércoles.Los únicos puntos del equipo de Demichelis fueron ante Sporting Cristal ya que le ganó en el Monumental, con sufrimiento, por 4-2 y en Perú rescató un empate 1-1.A diferencia de lo que sucedía en el ciclo de Marcelo Gallardo, a River le cuesta más en el el certamen sudamericano que en la LPF y necesita de una victoria para seguir dependiendo de sí mismo y llegar a la última fecha contra The Strongest, de Bolivia, en casa con posibilidades de pasar de ronda.En el torneo local, el "Millonario" ya pasó la mitad de la competencia y se mantiene líder con una diferencia de cuatro puntos con su nuevo escolta, Talleres de Córdoba.La distancia puede ser hasta de siete ya que River debe completar el partido contra Defensa y Justicia que se suspendió el pasado domingo por el deceso del hincha Pablo Serrano.En medio de un clima de luto, River volverá a jugar ante su gente en una "final" que definirá el rumbo del equipo en lo que resta del 2023.Para este trascendental partido, Demichelis no podrá contar con el mediocampista y capitán, Enzo Pérez, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y además arrastra una molesta en la rodilla.A esto se suma que el defensor Enzo Díaz sigue con la recuperación del esguince en la rodilla derecha y todavía no está a disposición del cuerpo técnico.El empate ante Vélez Sarsfield (2-2) en Liniers expuso la baja en el rendimiento de la defensa y del arquero Franco Armani, quien fue respaldado por el público en la previa del partido contra el "Halcón".Fluminense llega como líder del grupo pero no está en la misma sintonía que tenía cuando goleó a River por 5-1 en el estadio Maracaná.El equipo dirigido por Fernando Diniz volvió el domingo al triunfo luego de cinco partidos y cuatro derrotas en fila tras vencer a Bragantino (2-1) de local por el "Brasileirao".En el medio, el "Flu" quedó eliminado de la Copa de Brasil, uno de los torneos más importantes del país, ante Flamengo, su clásico rival, y profundizó la crisis futbolística.El goleador argentino Germán Cano, autor de tres goles en el 5-1, jugará un partido especial ya que cumplirá 100 partidos con Fluminense.Con la camiseta "tricolor", el exLanús marcó 68 goles en 99 encuentros y además aportó 6 asistencias.Fluminense también tiene bajas importantes ya que el lateral izquierdo Marcelo, ex Real Madrid, no viajó por una lesión muscular y se sumó a la lista que ya tenía a Keno y Alexsander.River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz o Robert Rojas, Leandro González Pirez y Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Miguel Borja y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo o Manoel y Guga; Lima, André, Martinelli y Jhon Arias; Ganso y Germán Cano. DT: Fernando Diniz.Hora: 21:30Estadio: MonumentalÁrbitro: Wilmar Roldán (Colombia)VAR: David Rodríguez (Colombia)TV: Fox Sports y Star+.