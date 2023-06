Kicillof: "Hay un neomenemismo que plantea como nuevas las ideas que ya fracasaron"

"La desmemoria hace que traigan vino viejo y podrido en vasija nueva", dijo Kicillof. / Foto: Julián Alvarez

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó a los candidatos de la "derecha", que "plantean como nuevas ideas, las viejas que ya fracasaron y generaron crisis" y consideró que se trata de un "neomenemismo"."La desmemoria hace que traigan vino viejo y podrido en vasija nueva y ahora dicen que quieren dinamitar el Estado", dijo el mandatario, al presentar en la ciudad bonaerense de Cañuelas el Mercado Agroganadero, desde donde destacó la articulación entre el Estado y el sector privado para generar empleo."Qué expliquen si van a dinamitar rutas, viviendas, escuelas o el mercado. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículos! Hay un neomenemismo.", agregó en su discurso."La desmemoria hace que traigan vino viejo y podrido en vasija nueva y ahora dicen que quieren dinamitar el Estado"(FW)En esa línea, recordó que "" y "cuando todo explotó, el Estado se hizo cargo"."Después,", completó.Luego, remarcó que "en los últimos 70 años, la responsable de los retrocesos fue la derecha, que generó desastres y crisis" y añadió: "Ahora vuelven a proponer lo mismo que ya salió mal"., y no más programas neoliberales de endeudamiento y de mesas de dinero. Rechazamos las políticas neoliberales y esas ideas vetustas, porque son contrarias a la producción", prosiguió.Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, la intendenta Marisa Fassi, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez y el administrador general de Vialidad, Gustavo Arrieta, el mandatario bonaerense sostuvo que el nuevo mercado "le va a cambiar la vida a miles de personas"."Muchos creen que el mercado ganadero más importante de la Argentina es el de Liniers y queda en Capital Federal. Pero ahoray está en Cañuelas", indicó Kicillof.El Mercado Agroganadero -en el que operan 45 firmas- funciona en el km 88 de la RP Nº6, en una superficie de 110 hectáreas y con capacidad para 12.000 cabezas de ganado vacuno diarias, lo que requirió una inversión de 20 millones de dólares.Se trata de una empresa privada que asume la actividad previamente desarrollada por el Mercado de Liniers S.A y el Mercado Nacional de Hacienda con el objetivo de mantener vigente un mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos.Anteriormente, el mercado funcionaba en Liniers, pero tuvo que ser trasladado porque no podía operar más en CABA.Para Kicillof, "la actividad productiva privada debe ser acompañada con políticas estatales"."No hay una contradicción entre lo público y lo privado" dijo, y razonó que "uno no puede funcionar sin lo otro".En ese marco, analizó que "algunos quieren dinamitar lo privado, otros quieren dinamitar lo público" y señaló que "este mercado,".. También estamos haciendo de nuevo la Ruta 6", planteó y reiteró: "Algunos piensan que sin los privados se puede andar bien, otros piden dinamitar el Estado".A su turno, Fassi expuso que "en la actualidad, el Mercado genera 1.500 puestos de trabajo" y adelantó que el polo "producirá 7.500 empleos".Desde el Poder Ejecutivo se indicó que por el Mercado de Liniers pasaban cerca de 1,2 millones de cabezas de ganado al año, lo que representaba cerca de un 10% de la faena total de bovinos de la Argentina, generando un embotellamiento de camiones que entraban y salían de manera incesante, situación que derivó en el reclamo por parte de algunos vecinos.El nuevo Mercado cuenta con un sector de exposiciones para remates de cabañas, actividades ecuestres, festivales y ferias internacionales relacionadas con la ganadería y la agroindustria.El predio tiene capacidad para 12.000 cabezas diarias, pero será posible ampliarla en el futuro a unas 6.000 cabezas más.El inicio del proyecto partió de la necesidad de trasladar el Mercado de hacienda de Liniers frente a la imposibilidad de seguir operando en las condiciones por razones de costos, logiítica, economía y medioambiente.Inicialmente, el Mercado de Liniers necesitaba 34 hectáreas para el traslado, sin embargo, los consignatarios que operan comercialmente crearon una nueva sociedad, Mercado Agroganadero S.A., y adquirieron un campo de 110 hectáreas.El objetivo primario fue la construcción de un nuevo mercado concentrador de hacienda, donde el Mercado de Liniers S.A. pueda trasladar sus actividades y dar continuidad a la operatoria comercial.En forma paralela, se buscó también complementar la actividad generando espacios para que productores y proveedores de servicios afines al campo puedan instalar sus operaciones en el mismo lugar.Así fue como nació el Polo Agrocomercial (PAC), que con una superficie total de 80 hectáreas, con lotes comerciales y logiísticos de 2.000 a 6.000 m2, alienta y promueve la radicación de empresas afines a la actividad.En su totalidad, el proyecto generará más de 7.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) promoviendo el desarrollo de la región.