Boluarte declaró por las muertes en las protestas

Las muertes en las protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentó este martes en la Fiscalía de la Nación en Lima para declarar por las muertes en las protestas antigubernamentales desatadas entre diciembre de 2022 y marzo de este año, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.En medio de un amplio despliegue de seguridad, Boluarte ingresó por la puerta posterior del Ministerio Público, en su vehículo oficial, poco antes de las 9 hora local (11 de Argentina), hora en la que había sido citada por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán.La investigación preliminar abierta en su contra es por los presuntos delitos de, cometidos durante las manifestaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.La mañana de este martes, su abogado, Joseph Campos, expresó que la mandataria "no va a usar el silencio como un medio de defensa", sino que "“Si hay una pregunta que no tiene que ver con los hechos, no se respondería”, añadió al medio local RPP.La investigación preliminar contra la mandataria iniciada el pasado 11 de enero por la Fiscalía, también involucra al presidente del Consejo de Ministros,; así como contra el ministro de Defensa,, y los ex titulares del Interior,Este martes, Otárola reiteró que Boluarte "no va a guardar silencio" en el interrogatorio con la fiscal de la Nación porqueLas protestas estallaron en Perú el 7 de diciembre pasado y se extendieron hasta marzo con movilizaciones en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.Las manifestaciones dejaron 49 muertos en enfrentamientos directos o 66 si se suman los hechos colaterales.Cuando se conoció la citación a la fiscalía, Boluarte aseguró su participación.“Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. No voy a acogerme a ese derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas es Dina Boluarte”, respondió.Inicialmente,. Por ello, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán dispuso cambiar la fecha para este martes.