"Cannabis medicinal": más que una película, un aporte para la sociedad

La elaboración del cannabis medicinal permitió mejorar la calidad de vida de miles de personas. (Prensa)

Kochen y Serra, con el expresidente José Mujica. (Prensa)

Quiénes hicieron "Cannabis medicinal" Emiliano Serra: cursó Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. Tiene una amplia trayectoria como montajista y post productor de cine y televisión, en documentales y ficción. Como director ha dirigido los documentales, “La Raulito, golpes bajos” (2009), "Operación Cóndor" (2018), y las ficciones "Cartero" (2019) y “Corresponsal”, que actualmente se encuentra en postproducción.



Sara Silvia Kochen: neurocientífica argentina, Investigadora Principal del CONICET. Es una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT). Como realizadora Audiovisual dirigió los documentales, “Sara Méndez” (2019) y "Primera línea de fuego. Honor y gratitud" (2021).



Rumbo a Israel

En Israel, con Raphael Mechoulamy. (Prensa)

"Cannabis medicinal" VER VIDEO

es una de las películas presentadas en elEn ella,su director, emprende un viaje junto a la neurocientíficapara entender qué es el cannabis medicinal, cómo se usa, quiénes lo hacen y cómo lo consumen. Es decir, un camino de búsqueda, conocimiento e investigación a través de investigadores y profesionales de la salud.Aquí Serra cuenta las vivencias corporales durante, el logro de haber entrevistado a un científico de la talla de Raphael Mechoulam, el rol fundamental de Silvia Kochen, la neurocientífica y co-directora de la película, y la imposibilidad de no conmoverse ante el testimonio de madres, investigadores, consumidores, políticos -y personajes de la cultura que han sumado su aporte para terminar con décadas de ignorancia y negacionismo respecto al cannabis medicinal."Esta película tiene como particular que le interesa a mucha gente, que no es algo que ocurra con todos los documentales, bah, con casi ninguno… Desde el inicio sentí que pasaba eso. Con Silvia (Kochen) hacemos un video durante la pandemia, en el cual los participantes se grababan con sus celulares. Ellos eran los que venían trabajando en la implementación y perfeccionamiento de la Ley cannabica.Ahí fue que sentí que había una necesidad de contar esto y que a través de Silvia podía canalizar a todos los personajes que son parte de su tracción. Y dijimos:. Por ejemplo, hablar con el científico más importante en el tema, Raphael Mechoulam, que vive en Israel". ¡Y conseguimos grabarlo!¿Y quién es la persona más importante desde el lado jurídico? Pepe Mujica, que es. Nació una peli distinta, con personajes que se fueron sumando en un entramado de solidaridades. Entonces cuando es entre todos, es más fácil y mucho más lindo.Cuando empezamos a escribir el guion imaginamos lo que sucedió: que la familia -o sea la gente, el pueblo- interpela a la ciencia y a la medicina. Silvia se siente interpelada y a lo largo de la película inicia un recorrido por todos los personajes hasta llegar a esta transformación de trabajar.Precisamente los viejos canabicultores terminaron pasando su data, sus estudios, sus aceites al Conicet, y hoy se da un contacto constante entre ellos. Después, a nivel emoción,En las entrevistas yo tenía la facilidad de que era gente muy cercana a Silvia. Ella fue la que realmente desde la ciencia y la medicina, junto con Marcelo Morante y con algunos más, cimentaron el apoyo a las madres para que se pueda llegar a la Ley.Fueron 30 horas de avión para llegar a Israel a entrevistar a Mechoulam. Hicimos San Pablo-Etiopía-Israel. En Etiopía nos enteramos del intento de asesinato a Cristina. Toda esa parte fue muy rara. El cuerpo, cuando uno filma, se compromete mucho.sufrí una hernia y al protagonista le tuvieron que sacar el apéndice.Es algo muy corpóreo...Estuvimos tres días grabando. Israel es un país muy raro, mucha seguridad, mucha cámara, drones. Muchos preguntando ¿qué llevas ahí adentro?. Yo llevaba las valijas con los lentes que son así como valijas rígidas… Bueno, situaciones bastante distintas a cuando fuimos a Uruguay.Marcelo Morante es el creador del REPROCANN , que es lo que permite que el cannabis sea legal, que haya 300.000 usuarios o inscriptos y que la policía no pueda ir más a reventar casas. Este laburo que viene haciendo mucha gente desde hace años, emociona.Desde que se estrenó la película tuvo mucha repercusión. De distintos lados la piden, gente que la vio y le gustó, ONGs que la necesitan... Está buenísimo que sea un disparador...Todas las pelis son distintas. Y esta vez, además de ponerle nuestra impronta,. Por otra parte conté con un equipo increíble: Tomás Lipgot en la producción, Javier Pistani en cámara y fotografía, Lucila Kesselman en la posproducción de color, José Caldadaro en la postproducción de sonido y otros muy buenos técnicos; Conicet Documental como productor asociado; el Ministerio de Relaciones y Culto, que nos ayudó con los pasajes; y el INCAA, fundamental en todo esto.Tiene un compromiso total desde la ciencia y ahora también desde la película. Las películas abren puertas, se pasan en muchos lugares donde es muy difícil llegar. Hay muchos lugares donde el tema sigue siendo tabú. Lo siento ahora, también en las entrevistas. El otro día Silvia discutió con un periodista -no voy a decir el medio- quien le dijo: 'bueno, sabemos que hay gente que fuma porro y mata…" Hay mucha ignorancia sobre el tema. Pienso que la película un poco ayuda a romper esa ignorancia.Por suerte cada vez más médicos se están sumando aY fue muy importante que el Ministerio de Salud implementara el REPROCANN. O la tarea de un medio como THC, la revista de Sebastián Basalo.lo mismo que las madres y las ONG.Hay toda una parte que no tiene fin, que es lo que nos decía Mechoulam, esto que estamos hablando de la planta y el cuerpo humano. No sólo yo, la ciencia todavía no sabe la cantidad de componentes. Muchos de ellos, como dice Mechoulam, deben estar relacionados con la felicidad de la gente, con las emociones, que es algo que la ciencia aún no estudia.Por eso él es el padre del THC. Lamentablemente falleció hace muy poco, el 9 de marzo, aunque por suerte tuvimos el honor de entrevistarlo tres meses antes en Israel.