Irán presenta un misil balístico supersónico, más difícil de localizar y derribar

Los misiles supersónicos vuelan a baja altura en la atmósfera y son manejables, lo que complica su localización y su derribo

Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos anunciaron en 2021 que habían ensayado este tipo de misiles

Rusia tomó la delantera, al anunciar en marzo de 2022 el uso de misiles supersónicos Kinzhal en la guerra de Ucrania, semanas después de iniciar la invasión

, más difícil de localizar y derribar, en un acto en un lugar no identificado en el que participó el presidente, Ebrahim Raisi."El misil supersónico Fattah, último logro de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, fue presentado en presencia del presidente Ebrahim Raisi", anunció la televisión estatal, según recogió la agencia de noticias AFP.La agencia oficial Irna difundió imágenes de la ceremonia, en un lugar cerrado que no se especificó. Entre los presentes había varios mandos militares, como el jefe de los Guardianes, el general Hosein Salami.y su velocidad antes de alcanzar el objetivo es de entre 13 y 15 veces la velocidad del sonido, precisó Irna.Los misiles supersónicos vuelan a baja altura en la atmósfera y son manejables, lo que complica su localización y su derribo.En noviembre, la República Islámica había anunciado la fabricación de ese misil, lo que suscitó la preocupación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) respecto al programa nuclear iraní.El director de la agencia nuclear de la ONU, el argentino Rafaelsobre el programa nuclear de Irán, que están en punto muerto desde hace tres años y en las que las potencias occidentales quieren garantizar que dicho programa no tenga una dimensión nuclear militar.Rusia tomó la delantera, al anunciar en marzo de 2022 el uso de misiles supersónicos Kinzhal en la guerra de Ucrania, semanas después de iniciar la invasión el 24 de febrero.El 25 de mayo, el Ministerio de Defensa de Irán presentó un nuevo modelo de misil balístico con un alcance de 2.000 kilómetros y capaz de transportar ojivas de una tonelada y media, en una ceremonia cargada de símbolos antiisraelíes."Estamos dando pasos para equipar a las Fuerzas Armadas en varias áreas con misiles, drones, sistemas de defensa aérea y demás, por lo que este tipo de presentaciones continuarán en el futuro", dijo en la presentación el ministro de Defensa, Reza Ashtiani., en medio de la preocupación de varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos, que argumentan que supone una violación de las sanciones internacionales.El Gobierno iraní sostiene que todo el programa tiene fines defensivos y de disuasión.