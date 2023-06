Macri destrozó a Larreta y profundizó la pelea en Juntos por el Cambio

Foto: Maximiliano Luna

El expresidente Mauricio Macri consideró este martes que la incorporación del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC), impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,opositora, y afirmó que si un dirigente "está tranquilo y seguro por el camino" que transita no propone "cambiar las reglas"., señaló Macri al criticar a Larreta en declaraciones formuladas a Radio Mitre de Córdoba.Horas antes de emprender una visita a la provincia gobernada por Schiaretti, el exmandatariocomo precandidato del PRO, de cara a la interna de JxC que disputará las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto ante Patricia Bullrich.“No se propone un cambio de las reglas de juego si uno es un dirigente que está tranquilo y seguro en el camino en el cual va”, graficó Macri.Macri mantendrá este martes en Córdoba un encuentro con, candidato a gobernador de JxC para las elecciones provinciales que se realizarán el 25 de junio, y estimó que quienes apuntan a sumar a Schiaretti a JxC "no conocen" a los habitantes de la provincia mediterránea.“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses. No nos conocen porque me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: Somos el cambio o no somos nada”, expresó Macri, y apuntó que la idea de Larreta es una “falta de respeto” al electorado.La iniciativa de Larreta y del gobernador de Jujuy y titular de la UCR,, de sumar al mandatario cordobés generó fuerte rechazo del sector de JxC referenciado con Bullrich y también una dura crítica por parte de Juez, quien ayer se apersonó -pese a no estar invitado- en la reunión de la Mesa Nacional de JxC para hacer públicas sus discrepancias.“Hay que animarse a romper el status quo. Todo esto que se habla suena a un amontonamiento que desperfila a JXC y a la vocación de renovación que tenemos que mantener. Este es un conflicto que se resuelve con una reunión entre Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich). Sobre todo si quieren hacerse modificaciones a las reglas de juego que tenemos en JxC", remarcó.