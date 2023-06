10 Datos increíbles de Taylor Swift, la estrella que por primera vez visitará la Argentina

1. ¿La “novia de América”?

2. La mejor ex de todas

3. También un fenómeno en las redes sociales

4. Estrella con sensibilidad social

5. Tanto furor... que llegó la policía

6. El padre le dio el primer “empujoncito”

7. Llevó la fortuna familiar a “otro nivel”

8. Y además compone temas

9. Para relajar, maratón de Friends

10. También actriz... por pocas escenas

Para delirio de los fans de la Argentina, la norteamericanapor fin visitará el país en el marco de su gira The Eras Tour, que incluye a México y Brasil, para dar dos conciertos en el estadio de River Plate, el 9 y 10 de noviembre próximos.Hasta que ello ocurra, para matizar la espera, podemos adelantar 10 verdaderas curiosidades de la artista country y pop, de voz soprano ligera, y nacida hace 33 años en Pensilvania.Ese mote la acompañó un tiempo, a cuento de su variada vida sentimental. A saber: tuvo una relación con el cantante Joe Jonas en 2008, y con el actor Taylor Lautner en 2009. De fines de 2009 hasta 2010, con el músico estadounidense John Mayer. Salió con el actor Jake Gyllenhaal en 2010. Después con el político Conor Kennedy en 2012. Tras esta ruptura, mantuvo una breve relación con el cantante británico Harry Styles. Luego mantuvo una relación con Calvina Harris hasta marzo de 2016. Desde junio hasta finales de julio de 2016, con el actor Tom Hiddleston. Pero, atención, desde septiembre de 2016 está en pareja con el actor y modelo Joe Alwyn.Puede decirse que Taylor guarda muy buen recuerdo de sus ex, muy onda Fito Páez. De hecho, escribió canciones dedicadas a Jonas, Mayer y Styles. Lo curioso es que ellos... también tienen canciones dedicadas a Taylor.Swift es una de las personas más seguidas en las redes sociales: tiene 262 millones de seguidores en Instagram, 93 millones de seguidores en Twitter y 52,1 millones de suscriptores en Youtube. Una curiosidad: ni en IG ni en TW sigue a absolutamente nadie. Pero es conocida por sus interacciones en línea frecuentes con los fans.Visitó a fanáticos en hospitales y entregó regalos navideños por correo y en persona, en un evento que se llama “Swiftmas”. Sobre ellos, dijo que debe tener “responsabilidad” y ser “consciente” de su influencia en los fanáticos jóvenes. Calificó a la relación con sus aficionados como “la mejor y más larga” que ha tenido.Tras confirmarse la semana pasada que Buenos Aires formaba parte de la gira de Taylor Swift, los fanáticos locales estallaron de felicidad (hubo varios amagues de visita que no prosperaron). Tanto estallaron, que se viralizó un video en Tik Tok con unas chicas dando explicaciones a la Policía en la puerta de su departamento. Sucedió que habían gritado tanto que los vecinos, alarmados, llamaron a las fuerzas del orden. “Juro que es por la emoción” se escucha decir a una de ellas, mientras en el video se ven, de fondo, a tres uniformados.Podemos decir que la familia Swift nunca tuvo muchos problemas para pagar las expensas. De hecho, Scott Kingsley Swift, asesor financiero del Bank of America Merril Lynch, decidió comprar acciones en la discográfica Big Machine Records, para que la “nena” pueda grabar su primer disco (“Taylor Swift”) en 2006. El 3% de las acciones que compró le costaron 120.000 dólares. Cinco años después, en agradecimiento Taylor compró a sus padres una mansión de 4,5 millones de dólares.Hija de 3 generaciones de banqueros con un pasar económico más que importante, como suele decirse llevó la fortuna familiar “a otro nivel”. Su fortuna personal fue estimada en 450 millones de dólares. Para desplazarse, usa dos jets. Y tiene ocho mansiones repartidas entre Tennessee, California y Londres. En 2011 les regaló a sus padres una casa de 1,4 millones de dolares, pero luego le pareció poco, y a los meses les compró otra, en 2,5 millones.No sólo estudió canto y actuación, y hasta podría ser modelo (mide 1,80 y reúne los atributos de lo que se da en llamar “belleza hegemónica) sino que además compone. De hecho, ella misma declaró que todas las letras de su tercer álbum, “Speak Now”, son de su autoría. “Tenía mis mejores ideas a las 3 de las mañana, y no tenía un coguionista, así que las terminaba yo”, explicó.Después de la adrenalina propia de actuar delante de miles de personas, relaja mirando la serie noventosa Friends, según confesó. Incluso dice que maratonea varios capítulos de la sitcom de los amigos, que es su favorita, y que terminó de salir al aire en 2004.Taylor además se dio el gusto de aparecer en 2009 en un capítulo de la emblemática serie de crímenes CSI (Crime Scene Investigation). Spoiler alert: su personaje termina siendo asesinado...