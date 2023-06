Messi define su futuro entre tres opciones: Barcelona, Inter Miami o Al Hilal

Lionel Messi quiere volver a Barcelona (AFP).

Jorge Messi saliendo tras la reunión con Joan Laporta.

Lionel Messi definirá en las próximas horas su futuro futbolístico luego de cerrar su etapa en Paris Saint-Germain entre tres opciones: Barcelona de España, Inter Miami o Al Hilal, de Arabia Saudita.El astro analiza donde seguirá su carrera mientras descansa con su familia antes de sumarse a la gira del seleccionado argentino por Asia.A poco de cumplir 35 años, el capitán del seleccionado campeón del Mundo en Qatar 2022 tiene como prioridad volver a Barcelona, pero la situación del club catalán en este momento está complicada. Jorge, su padre y representante, se reunió el lunes en Barcelona con el presidente del club, Joan Laporta , y cSin embargo, Messi pretende resolver su futuro lo más pronto posible y ese plazo no coincide con las urgencias de Barcelona.que presentó para regularizar sus finanzas.Este avance, no obstante, no le permite a Laporta poder realizar una oferta concreta a Messi ya que dependen de las posibles salidas de un plantel que todavía no fue licenciado.Ante este panorama, Messi, quien según su padre no está bien anímicamente por la situación, no esperaría al club catalán más allá de esta semana.de Estados Unidos.El club que conduce el inglés David Beckham presentó formalmente su propuesta y espera la respuesta del crack pese a que recién lo podría incorporar a partir del 1 de julio cuando termine el vínculo con PSG.Saudita.Según el periodista italiano Fabrizio Romano, los saudíes mantienen la oferta de 400 millones de euros por dos años de contrato y no la mejoraron luego de las declaraciones de Jorge Messi sobre la preferencia de su hijo por volver a Barcelona.