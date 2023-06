Karim Benzema se despidió del Real Madrid y jugará en Al Ittihad de Arabia Saudita

Benzema y los titulos en el Madrid. / Foto: TW@realmadrid.

El presidente del Real junto al gloeador. / Foto: TW@realmadrid.

francés Karim Benzama, liga en donde juega su ex compañero portugués Cristiano Ronaldo, según lo anunció este martes en una conferencia de prensa despidiéndose del club español."Quería terminar en el Real Madrid, pero a veces la vida te da otra oportunidad. Es una decisión muy difícil que he tomado con mi familia. Pero nunca olvidaré al Real Madrid" señaló emocionado el delantero galo ante la prensa tras 14 temporadas en el club capitalino.Benzema se unirá a la liga árabe en donde Cristiano Ronaldo juega desde diciembre pasado en el Al-Nassr, entidad que también está interesada en Lionel Messi."Nunca voy a olvidar al Real. Es imposible, es el mejor club de la historia. Creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia. Es difícil hablar con tantas emociones, pero quería darle las gracias al Real y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de cumplir mi sueño de niño" agregóEl francés llegó al Real Madrid en 2009 y suma 25 títulos con la casaca blanca lo que lo convirtió en el jugador con más títulos en el club madrileño junto al brasileño Marcelo, hoy en Fluminense de su país.Finalmente, el presidente del Real Florentino Pérez, también presente en la conferencia, señaló: "Karim, has sido un ejemplo de comportamiento y de profesionalidad. Como presidente te digo que, en todos estos años, no sabría ponerte un 'pero' en tu conducta. Te ganaste el derecho a decidir tu destino. Un futuro que sólo a ti te pertenece y nosotros debemos respetarlo".