Petro negó financiamiento ilegal para su campaña, como sugieren audios

El presidente colombiano se defendió de las acusaciones por la financiación de su campaña. Foto: Víctor Carreira

Fuí coordinadora en el #Valle del Voluntariado Petro en la campaña de @petrogustavo y soy testigo junto a @SebasCaballer0 quién fue gerente, que nunca hubo financiación ilegal, todo se manejo desde Bogotá con total transparencia. Incluso la publicidad fue muy limitada. pic.twitter.com/Jmoy5323RV — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) June 5, 2023

Dirigí el equipo programático de @petrogustavo estuve en decenas de reuniones donde incluso, hubo que poner de nuestros recursos para pagar salones y hasta tintos. Jamás tuvimos ni siquiera la sospecha de dineros ilícitos en la campaña. — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) June 5, 2023

Yo hice parte de la coordinación del Voluntariado Petro en el Atlántico , y lo que más escaseaba era la Plata, aquí ganamos con sudor y sacrificio, nos movía la esperanza de cambio.



Petro le debe su presidencia a lo más puro del corazón del pueblo, a más nadie. @petrogustavo — Jean Carlos Hernández 🇨🇴 (@jeanhernandezbq) June 5, 2023

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este lunes que haya existido financiación ilegal para su campaña proselitista y remarcó que no acepta “chantajes”, en medio del escándalo que generó la pelea de dos de sus dirigentes más cercanos, ya fuera del Gobierno, pero que derivó en la filtración de escuchas, la citación a ambos de parte de las autoridades electorales y el congelamiento de las iniciativas gubernamentales en el Congreso.Aunquey el mandatario salió a hacer aclaraciones.aseguró Petro en Twitter.La revista Semana, que hizo campaña abiertamente contra la elección y el gobierno de Petro, publicó ayer grabaciones atribuidas a Benedetti en las que se lo escucha enojado y amenaza a Sarabia con revelar supuestas financiaciones ilegales a la campaña de Petro por unos 3,5 millones de dólares.en esos audios plagados de insultos en los que no se escucha a su interlocutor.Los dos exfuncionarios quedaron salpicados en un caso de escuchas ilegales y conspiración, a partir de la denuncia del robo de una valija con dólares de la casa de Sarabia, hecho del que se acusa a su exniñera, que antes había trabajado con Benedetti.Benedetti fue clave en la victoria del primer gobierno de izquierda en la historia del país y le presentó a Petro a su antigua secretaria privada, Sarabia, que luego se convertiría en la mano derecha del mandatario durante la campaña y en la gestión., sede del Gobierno, durante cerca de tres horas, lo que fue tomado como un destrato.A su vez, según los audios difundidos, Benedetti reclamaba otro cargo en el gobierno del Pacto Histórico y acusaba a Petro y Sarabia de no atender a esa demanda.En un mensaje en Twitter,, según recogió la agencia de noticias AFP.En su respuesta, Petro fue tajante: “Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas; pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país".El domingo por la noche, luego de la publicación de los audios, Petro publicó una foto junto a su hija en Twitter, donde se los veía sonrientes, y escribió: "¿Intranquilos ¡Qué va!".Después, interceptaron sus conversaciones telefónicas haciendo uso de un informe de policía que la vinculaba, con datos falsos, con narcotraficantes., afirmó.Ante esta crisis política"Se ordena Ia práctica de pruebas de oficio dentro de Ia actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en Ia financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral a la presidencia de la coalición del Pacto Histórico", ordenó la autoridad electoral, según diarios bogotanos.Los dos trámites -Benedetti a las 9 y Sarabia a las 14, las 11 y 16 de la Argentina, respectivamente- serán en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz, con la idea de que "expongan todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta” de la alianza ahora en el Ejecutivo.prometió ir "a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad” y cuestionó "los ataques indignantes y humillantes” de parte de Benedetti.El exembajador también fue atacado por el canciller Álvaro Leyva: “Él mismo dice: `yo soy un drogadicto`… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, afirmó.La Cancillería ya eligió a Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador en Venezuela y reveló que Caracas ya aceptó la solicitud de beneplácito.El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, informó hoy que se decidió el bloqueo del debate sobre reformas políticas del Gobierno."Se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos no solamente dialogar y reconstruir la coalición del Gobierno, sino para darles el trámite debido, discusiones tan importantes cómo estás que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país no puede ser medidas por factores externos", dijo Racero, citado por la agencia de noticias Europa Press.La cámara baja está inmersa en el trámite de las nuevas reformas en materia social, laboral, de salud y de pensiones impulsadas por el gobierno de Petro y que ya generaron tensiones previas en el seno del Ejecutivo y de la coalición que lo apoya.