Economía hará un canje voluntario de títulos en pesos que vencen en el tercer trimestre

que vencen durante el tercer trimestre del corriente año, por títulos pagaderos en 2024 y 2025.Así lo informaron este lunes fuentes del Palacio de Hacienda, luego de que en los últimos días se concretaran diversas reuniones con ejecutivos de bancos privados, fondos comunes de inversión y aseguradoras para acercar posiciones sobre cómo sería esta operación., Sergio Massa, a través de su cuenta en la red social Twitter. El titular del Palacio de Hacienda contó que, tras su arribo de la gira por China, mantuvo un encuentro con los miembros de su equipo, en el que pasaron revista a los temas de la agenda de esta semana, como el lanzamiento de nuevos regímenes de promoción y un canje voluntario de títulos en pesos con vencimientos en el tercer trimestre.está en manos del sector privado y el resto en poder de distintas reparticiones públicas.El Ministerio de Economía explicó la semana pasada -a través de un comunicado de prensa- que "dada la proporción de vencimientos del sector público y el acompañamiento del sector privado en las licitaciones periódicas, el objetivo (del canje) es lograr una extensión de plazos que despeje los vencimientos y genere mayor previsibilidad en el mercado".En ese marco, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, quien lleva adelante las negociaciones con el sector privado, apuntó a que junio será "un mes muy cargado" del sector privado, pero de julio en adelante el año tendrá "vencimientos más bien del sector público", lo que "aliviana un poco la expectativa de no poder renovar vencimientos o que los canjes no puedan ser exitosos".El secretario de Finanzas, en declaraciones realizadas el martes pasado a Radio 10,, que permitió renovar todos los vencimientos de deuda y conseguir financiamiento extra por más de $ 500.000 millones en mayo.Lo cierto es que el Ministerio de Economía colocó el pasado lunes nueve bonos en pesos por $ 773.710 millones, ocho de ellos vinculados a la variación del dólar o del índice de precios, los que congregaron $ 767.918 millones., que vence el 16 de junio, y que brinda una tasa efectiva mensual del 8,1%.En lo que va del año, el financiamiento neto alcanzó los $1,3 billones, lo que implicó un roll over de vencimientos de deuda del 132%, según datos de la cartera de Economía., enfatizó Setti en esa oportunidad.Desde esa cartera destacaron que a lo largo de mayo "volvieron a mejorar los plazos de colocación" ya que los títulos emitidos tuvieron un plazo de pago de 8,7 meses en promedio, frente al 8,2 de abril y el del 4,5 del primer trimestre.Durante abril,La baja "se explica por el decrecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$ 2.063 millones y el aumento de la deuda en moneda local por el equivalente a US$ 469 millones", sostuvo el informe. El 34% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 66% restante, en moneda extranjera.