Lula se quejó de países ricos y dijo que será duro con los ruralistas que talen

— Lula (@LulaOficial) June 5, 2023

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este lunes a los países desarrollados por las promesas incumplidas sobre la financiación para proteger la selva amazónica, prometió ser "duro" cortando créditos de ruralistas que deforesten la selva y anunció un plan con mayor rigor para el control de la tala, de "tolerancia cero" con los crímenes ambientales.Lo hizo al ofreceren una coyuntura en la cual el Congreso, de mayoría opositora y vinculada al agronegocio, boicoteó mecanismos ministeriales relativos a la protección de los pueblos originarios y al control de los recursos naturales.sostuvo Lula.El mandatario se refirió a las promesas de las potencias económicas de Occidente para financiar el Fondo Amazonia de Brasil y otras iniciativas de los ocho países amazonicos sudamericanos, así como africanos y asiáticos como Congo e Indonesia, que poseen las principales selvas fuera de Sudamérica.Lula dijo que llegó al gobierno el 1 de enero "tras cuatro años de abandono" en las políticas públicas de protección al ambiente y a los pueblos originarios. Su primera medida fue la intervención federal en la tierra indígena yanomami, donde indígenas morían de hambre a raíz de la contaminación por mercurio de sus rios y arroyos, producto de los 20.000 mineros ilegales que actuaban allí durante los años de Jair Bolsonaro (2019-22)., que destacó que la ONU eligió a Belém, capital del amazónico Pará, como sede de la COP 30 en 2025.Lula reiteró el compromiso de Brasil de deforestación cero en 2030 en la Amazonía.aunque en el frente interno el Congreso de mayoría conservadora y neoliberal impidió la semana pasada ampliar las acciones del Ministerio de Medio Ambiente y de los Pueblos Indígenas., ministra de Medio Ambiente, sobre el freno que le puso el jefe de Diputados, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro y del mercado financiero, al organigrama ministerial de Lula.En su discurso, Lula advirtió a los ruralistas que no habrá financiación de la banca pública en caso de se detecte deforestación en la selva amazónica para la soja o la cría de ganado, en señal a un sector que está alineado con Bolsonaro y defiende la explotación económica dentro de las tierras indígenas., sostuvo.Lula sostuvo que Brasil tiene un rol clave como "la mayor potencia medioambiental del mundo", con la selva más grande y la biodiversidad más rica del planeta., agregó.En ese marco, de cara al objetivo de deforestación cero,Anunció que su gobierno esta retomando la creación de áreas protegidas, parques y reservas, y que la Policía Federal y las Fuerzas Armadas están listas para actuar con prontitud ante cualquier emergencia ambiental.El poder de fuego del Estado contra las mafias ambientales en la selva amazónica está incluido en el nuevo "Plan Amazonía: Seguridad y Soberanía".Según se informó,Lula vinculó también al narcotráfico y al crimen organizado que opera en las fronteras con otros países amazónicos por la degradación ambiental.El fundador del Partido de los Trabajadores anunció un plan de modernización del patrullaje fluvial y del control de fronteras.En el área social, la Beca Verde fue presentada como una ayuda económica para las poblaciones de la selva para que desarollen políticas extractivistas sustentables.Cuidar la Amazonía es ante todo cuidar a los 28 millones de personas que viven en la Amazonía.Lula homenajeó en su discurso al indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillps, asesinados hace un año, en el Valle del Javarí, estado de Amazonas, por la mafia de la pesca ilegal en aguas federales."Bruno y Dom deberían haber estado aquí, en este momento en que tendrían al gobierno brasileño como aliado y no como enemigo, al contrario de lo que sucedió en los últimos cuatro años. La mejor manera de honrarlos es asegurar que su lucha no ha sido en vano", aseguró Lula, quien se abrazó frente al atril con el líder indígena cacique Raoni, uno de los principales líderes amazónicos de los pueblos originarios.