La Comisión de Valores de Estados Unidos demandó a Binance y cae el Bitcoin

La SEC investiga a Binance. /Foto: AFP.

La respuesta de la plataforma

La investigación generó bajas en los precios de las criptomonedas.

El precio de Bitcoin y del resto de las criptomonedas reaccionaron con un fuerte retroceso luego que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hiciera pública este lunesEste mediodía, la principal criptomoneda del mundo se vendía a US$ 25.491, el mínimo desde marzo, luego de registrar una caída de 6,5% en las últimas 24 horas, mientras que otras mostraban retrocesos aún mayores: BNB (-9,7%), Solana (-10,1%), Cardano (-8,4%), Polygon (-7,3%), Filecoin (-10,9%), Cosmos (-7,5%), Sandbox (-12,1%), Decentraland (-9,3%), Algorand (-9,8%) y Axie Infinity (-7,5%), entre otras caídas.Esto se debe a que, en su demanda,un movimiento que podría tener amplias implicaciones para otros intercambios que ofrecen estos tokens, lo que afectó más duramente su cotización.En una presentación de 136 páginas ante un tribunal federal de Estados Unidos en Washington,"A través de trece cargos, alegamos que las entidades de Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley. El público debe tener cuidado de no invertir cualquiera de sus activos ganados con esfuerzo en estas plataformas ilegales", dijo el presidente de la SEC. Gary Gensler, en declaraciones posteriores a la presentaciónEl intercambio también dijo que la SEC estaba equivocada al no proporcionar claridad sobre las reglas para los activos digitales."Si bien tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción de cumplimiento de la SEC, y mucho menos en caso de emergencia. Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente", dijo la empresa.Entre otras acusaciones,; y alegó que Binance y su filial en Estados Unidos no eran realmente independientes entre sí y funcionaban incorrectamente como bolsa, agente de bolsa y agencia de compensación sin registrarse en la agencia."Si bien Zhao y Binance afirmaron públicamente que Binance.US fue creada como una plataforma comercial separada e independiente para los inversores estadounidenses, Zhao y Binance controlaban en secreto las operaciones de la plataforma Binance.US detrás de escena”, dijo la SEC en su queja.Según el regulador, la empresa realizó "esfuerzos deliberados para evadir la supervisión regulatoria de Estados Unidos. y, al mismo tiempo, proporcionar servicios relacionados con valores a los clientes ponen en riesgo la seguridad de miles de millones de dólares de capital de inversionistas de Estados Unidos y a merced de Binance y Zhao".en la entidad estadounidense para evitar el comercio manipulador."Los supuestos controles eran prácticamente inexistentes", dice la demanda, alegando que desde al menos septiembre de 2019 hasta junio de 2022, Sigma Chain, una empresa comercial propiedad y controlada por Zhao, utilizó el comercio de lavado para inflar artificialmente el volumen de operaciones de Binance.US., informó Bloomberg.Una moneda virtual puede caer bajo el mandato de la SEC si los inversionistas la compran para financiar una empresa o proyecto con la intención de beneficiarse de esos esfuerzos.En la demanda, la SEC también alegó que ciertos tokens, incluidos SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS y COTI, se negociaron en Binance.com y Binance.US se ofrecieron y se vendieron como valores, un movimiento que podría tener amplias implicaciones para otros intercambios que ofrecen estos tokens.