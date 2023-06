Mas cerca de los Brics, Argentina abre nuevas perspectivas económicas y geopolíticas

Foto: Prensa Economía

La posibilidad de que la Argentina ingrese como miembro pleno a los Brics, el grupo de naciones y potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, abre para el país una, a la vez que impactará en suLa eventual incorporación al bloque significará para la Argentina -que como otras economías emergentes tienen una fuerte dependencia al dólar- una salida ante las dificultades que representa la restricción externa para la salud macroeconómica del país y el sostenimiento de su crecimiento económico, como así también una, de acuerdo con la mirada de la Casa Rosada.Los Brics apuntan a jugar un rol central en la promoción de una nueva arquitectura financiera Internacional con la creación del, junto al acuerdo de Reservas de Continencias (ARC) como instrumentos para la estabilidad macroeconómica global orientada a la productividad y a promover un nuevo orden mundial multipolar.Bajo esa premisa, el BND buscacon el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, para lo que ya cuenta con un programa proyectado para 2022-2026, que contempla asistencia financiera para los países miembros por 30 mil millones de dólares.La Argentina dio la semana pasada un paso más en su estrategia de alianza con los Brics, con la firmea este grupo de fuerte peso geopolítico y económico que une a las dos potencias más grandes después de Estados Unidos (China y Rusia) con emergentes de Asia, África y América Latina.En tanto, el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, que conduce la expresidenta de Brasil, confirmó que el directorio de la entidada esa institución.Ambas novedades se produjeron durante la gira que el ministro de Economía,, y el diputado nacional del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerenserealizaron la semana pasada por China.A su vez, en las últimas horas,para que la Argentina se incorpore al bloque."En lo que respecta al deseo de Argentina de unirse a Brics, India ha extendido su apoyo", sostuvo el embajador de ese país en Buenos Aires,, en una nota publicada por Buenos Aires Times, del Grupo Perfil.El diplomático añadió que "una vez que tomen una decisión y definan los parámetros, los países que deseen unirse a los Brics seguramente serán invitados al debate".El grupo que actualmente integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representa. En conjunto suman abundantes recursos naturales como hidrocarburos, gas, minerales estratégicos y gran producción de alimentos, además cuentan con una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta.En términos de comercio exterior con la Argentina -según datos oficiales- los Brics representan aproximadamente el"Los problemas globales no pueden resolverse unilateralmente", dijo el cancillerdías atrás al participar de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del grupo Brics, donde se debatió sobre la necesidad de impulsar un papel de mayor relevancia de las economías emergentes y los países en desarrollo.Al ponderar la importancia de los Brics, Cafiero advirtió que los efectos de la "crisis sistémica" que padece el mundo, acentuados por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania "amenazan seriamente con aumentar aún más la brecha Norte-Sur".El firme respaldo de China al ingreso de Argentina a los Brics fue adelantado a Máximo Kirchner y a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por el presidente de la Asamblea Popular,A cargo este año de la presidencia rotativa de los Brics, China promueve activamente sumar a más países a la iniciativa, en medio de la competencia económica global que mantiene con Estados Unidos y las fuertes y crecientes inversiones que el gigante asiático viene volcando hacia América Latina.Kirchner y Moreau fueron recibidos el viernes pasado en Beijing por el titular de la Asamblea Popular China, que es el órgano supremo de las instituciones del Estado, y durante el encuentro Leji les confirmó que China propiciará el ingreso de la Argentina al grupo de los Brics.Un día antes, Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los Brics, se reunió con Massa, a quien le comunicó que el directorio de la entidad la habilitó formalmente para que en la próxima reunión se vote el ingreso de la Argentina a esa institución.Esta propuesta, impulsada por Brasil, se concretará en la reunión que los gobernadores del NBD -es decir los ministros y titulares de bancos centrales de los países miembros- mantendrán durante la, en Sudáfrica.Para formalizar la incorporación,, detallaron fuentes de la cartera económica.Ese monto equivale al 25% de los U$S 1.000 millones en inyección de fondos que recibirá la entidad financiera en un plazo de dos meses, dado que en la reunión de Sudáfrica se resolverá la incorporación al NBD de otros tres países: Arabia Saudita -cuyos activos financieros están calificados con las iniciales 'AAA', como los de la mayor calidad-, Egipto y Zimbabwe.Rousseff le informó la novedad a Massa en una reunión que mantuvieron en la sede de la institución financiera, ubicada en una moderna torre del barrio Pudong, en Shanghai.El titular de la cartera económica llegó allí acompañado por el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el secretario de Relaciones Financieras Internacionales y titular del Indec, Marco Lavagna.La intervención de Rousseff no se limitó a transmitir la novedad, sino que además adelantó a Massa, a Máximo Kirchner y a Pesce que la incorporación de Argentina al banco de los Brics "será postulada y defendida expresamente por Brasil".