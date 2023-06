Jujuy: masiva protesta de docentes por sueldos dignos y en rechazo a la reforma constitucional

Foto: Edgardo Valera.

Alrededor de 5.000 docentes marcharon este lunes por calles céntricas de San Salvador de Jujuy en reclamo de "salario dignos" y en rechazo a la reforma de la Constitución provincial que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, mientras el sector mantiene un paro gremial de 24 horas., dijo a Télam la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) Mercedes Sosa quien junto a otros dirigentes encabezó la columna de manifestantes.Agregó que no hay paritarias reales, sino "imposiciones salariales del Gobierno" y, advirtió: "A ello se suma esta novedad de una reforma Constitucional que pretende prohibir el derecho de la protesta".Los docentes, además de cuestionar la reforma parcial de la Constitución provincial por considerarla "lesiva a los derechos del trabajador".La movilización contó con la adhesión de docentes de los niveles inicial, primario, secundario y de institutos de educación superior de todas las modalidades con afiliados que llegaron desde Abra Pampa, Perico, El Carmen, Ledesma, San Pedro y de otras localidades tras la medida resuelta a nivel provincial por el Cedems y la Asociación de Educadores Provinciales (Adep).Los colegas de Salta han sido motivadores, nos ha dado un empujón y la fuerza para que de una vez por todas el Gobierno de la provincia atienda los reclamos y las necesidades de los docentes", afirmó Sosa.Por su parte, la secretaria general de la Adep, Silvia Vélez, expresó: "Ya no podemos seguir aguantando estos salarios de miseria que realmente no van de la mano con la inflación"."Hemos manifestado en cada asamblea y nuestro congreso se expidió sobre la necesidad de realizar jornadas institucionales en las escuelas si es que realmente se quiere escuchar la voz de toda la comunidad", indicó en torno a la reforma constitucional que impulsa el Gobierno.La dirigencia de ambos sindicatos coincidió en iniciar un plan de acción para que se dé respuestas a los diferentes reclamos, que contó con la adhesión de la CTA Jujuy y del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom)."Hace 7 años venimos perdiendo., afirmó el secretario general del Seom, Sebastián López, y agregó que "el desafío es lograr la unidad de todos los sectores" para encarar la lucha.Exigeny reclaman que se incorpore el ítem "presentismo" al básico docente, un bono por tarea insalubre, boleto docente solidario, la incorporación del bono de contingencia al salario de forma permanente y refacción de edificios escolares., advirtió la dirigencia del Cedems.