Escultores defienden la "licencia artística" de la autora en la estatua de Gallardo

La estatua de Marcelo Gallardo se presentó el sábado 27 de mayo, mide 8 metros de altura y pesa más de 6 toneladas. (Foto: Cris Sille)

Los escultores Julio Ricciardi y Gabriel Cercato. (Foto: Eva Cabrera)

La escultura es una disciplina de las bellas artes que crea a través de la acción de esculpir, sobre materiales sólidos, una forma tridimensional a través de la cual el autor, ya sea a título personal o por encargo de un tercero, consigue expresar sus ideas, figurativas o abstractas.

Cercato admite que "en muchas ocasiones el artista busca representar y exagerar algunas características que simbolizan al personaje". (Foto: Eva Cabrera)

Los materiales más utilizados por los escultores son yeso, bronce, mármol, arena, hierro y cemento, que a la vez influyen en el tiempo de trabajo y en el costo de realización.

Para Julio Ricciardi, "es importante la etapa del boceto y que quien financia la obra esté de acuerdo, porque esto permite un margen para la creatividad". (Foto Eva Cabrera)

Enmarcados en la polémica desatada a partir del debate provocado pordel exdirector técnico de River Plate,, diferentes escultores explicaron que su trabajo también consiste en adaptarse a las complejidades de las obras, los materiales y las condiciones impuestas por quien las encarga, defendieron la "licencia artística necesaria" para cumplir con ese objetivo y aseguraron que el arte es "más que una copia" porque en ocasiones busca "representar y exagerar" para simbolizar al personaje.El pasado 27 de mayo, tras la inauguración de la estatua homenaje al exjugador y exDT "millonario" en la puerta del Museo de River Plate,, un detalle que la artista realizadora del monumento se encargó de explicar.En diferentes entrevistas,relató que "lo de destacar la parte de la entrepierna ya estaba pactado desde el principio", pero dijo que "prefirió no decir nada"."Preferí no decir nada para que la gente lo viera. Debe ser que ahora, que se ve completa, tiene más impacto. Pero en verdad hubo una búsqueda para conseguir ese efecto", contó.Para, también a cargo del taller de utilería y escultura del Teatro Argentino de la capital bonaerense, "en muchas ocasiones el artista busca representar y exagerar algunas características que simbolizan al personaje"., le falta carácter, le falta expresividad, porque el arte es mucho más que una copia de algo parecido. Como artista, uno busca representar las características más profundas y expresar las emociones y sentimientos del personaje retratado", reflexionó el escultor en diálogo con Télam.Por su parte,, resaltó la importancia de la licencia artística en la obra que, dijo, se puede acordar con el cliente de antemano. "Por eso es importante la etapa del boceto y que quien financia la obra esté de acuerdo, porque esto permite un margen para la creatividad. Para nosotros, el objetivo es que la obra final sea como fue acordada con el cliente", afirmó Ricciardi a Télam.Dentro de esta expresión artística, las técnicas para crear esculturas consisten en moldear, tallar, fundir, o vaciar objetos a través del manejo o labrado de los materiales. En el proceso, el artista debe atravesar diferentes etapas para la constitución de la obra, que en ocasiones, producto del grado de complejidad de los procesos de trabajo.Para Ricciardi, la etapa más compleja "depende de la técnica que cada escultor elija"."Uno de los momentos más complicados es el proceso después del moldeado, porque ahí se va perdiendo lo que uno hizo.para nosotros porque un mal movimiento puede arruinar la obra", reveló.En esta misma línea, Gabriel Cercato enfatizó que la complejidad es "relativa porque uno debe tener cierto" y agregó que "a esto se le puede sumar la complejidad intelectual que puede tener una obra relacionada con cuestiones del sentido de los mensajes políticos, ideológicos, estéticos y religiosos que se abordan en el trabajo".Por ejemplo, en sitios de compra online se pueden conseguir esculturas pequeñas de yeso de Diego Maradona por 10 mil pesos, o una de gran tamaño hecha con fibra de vidrioEl tiempo de trabajo para la realización de una obra varía de acuerdo a la complejidad de la escultura y su tamaño, pudiendo demorar meses y hasta años para concluir con la representación artística. "Es relativo porque cada obra hay que pensarla en etapas. Si hay una de gran tamaño, obviamente va a llevar mucho tiempo de trabajo", señaló Ricciardi., que en ocasiones puede influir en el desarrollo final del trabajo, como ocurrió con la obra del extécnico de River Plate."Para el artista es fundamental comprometerse afectivamente con la obra, porque en ocasiones el escultor puede verse obligado a abandonar una obra si deja de interesarle. Es una relación en donde se establece un vínculo fuerte y que motiva a que uno continúe con su trabajo", enfatizóA su vez, durante el periodo de constitución de la obra el artista se enfrenta a la frustración, por no poder alcanzar algún objetivo dentro del proceso de trabajo."Pasa muchas veces que uno no queda conforme por cuestiones que, en ocasiones, puede exceder a los artistas.", enfatizó Ricciardi."El artista se relaciona constantemente con la frustración. Hay veces que estoy trabajando y luego veo que lo que hago es un desastre, porque no estoy logrando lo que quería hacer, aunque cuando terminó me doy cuenta de que no estaba tan mal como me había parecido", consideró Rómulo.