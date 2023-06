Boca recibe a Colo Colo de Chile, en busca de la clasificación a octavos de final

Foto AFP.

Posibles Formaciones

Boca Juniors busca este martes dar un paso decisivo hacia la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América, cuando reciba a Colo Colo de Chile por la quinta fecha del Grupo F, que el "Xeneize" lidera con 7 puntos, junto con el Deportivo Pereira de Colombia.El partido se jugará en la Bombonera desde las 21, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco y TV a cargo de Fox Sports.Con un triunfo, el equipo que dirige Jorge Almirón se asegura el pase de ronda en el principal torneo de la Conmebol, ya que tomaría 5 puntos de distancia sobre el "cacique" trasandino (5), y sin perder de vista que Deportivo Pereira recibe mañana al débil Monagas de Venezuela (2), partido que se jugará desde las 19 (hora argentina) en Colombia.Así las cosas, una victoria depositará a Boca directamente en los octavos de final de la Copa Libertadores, a una fecha de la finalización de la fase de grupos.Una novedad importante para Boca es que el DT Almirón dispondrá la presencia del defensor Marcos Rojo en el equipo titular, una reaparición significativa dada la importancia del capitán y referente boquense tras su último partido oficial, el 12 de octubre pasado, cuando se rompió los ligamentos ante Sarmiento en Junín (1-0) en el tramo final de campeonato de la Liga profesional que se adjudicó el "xeneize".El ex Manchester United y Estudiantes de La Plata se recuperó de una operación compleja y el miércoles pasado reapareció en el equipo de la Reserva ante Arsenal de Sarandí en el predio de Ezeiza, cuando jugó los 45 minutos iniciales en el triunfo por 2-1 del conjunto que dirige Mariano Herrón.Tras la caída del primer equipo boquense por 1 a 0 ante Arsenal en Sarandí por la Liga Profesional el jueves pasado, Almirón recién hoy paró un equipo en la práctica y realizó tres modificaciones respecto de ese once que cayó en el "Viaducto".No jugará Nicolás Figal, afectado por una contractura muscular tras el encuentro ante el "Arse", aunque seguramente estará entre los convocados. Por eso la defensa tendrá en su zaga central al paraguayo Bruno Valdez y a Rojo.Otros dos ingresos serán los de Guillermo "Pol" Fernández y Luca Langoni, en lugar de Miguel Merentiel y del colombiano Sebastián Villa, quien ya no será convocado tras haber sido condenado judicialmente por violencia de género.Por el lado de Colo Colo, el arquero Brayan Cortés reemplazará al argentino Fernando de Paul, expulsado ante Monagas (1-1) en Venezuela.El conjunto que dirige el argentino Gustavo Quinteros ganó un partido en el Grupo F (1-0 ante Monagas en Chile), empató dos y cayó en el restante justamente ante el "xeneize" como local por 2-0.En el torneo chileno, está en el quinto lugar con 23 puntos, a 5 unidades del líder Cobresal, y en su última presentación cayó en su casa por 1-0 ante Curicó Unido.Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Marcos Rojo y Frank Fabra; Luis Advíncula, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Cristian Medina; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.Colo Colo: Brayan Cortés; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez; Bruno Gutiérrez, César Fuentes, Esteban Pavez, Agustín Bouzat, Leonardo Gil; Marcos Bolados y Damián Pizarro. DT: Gustavo Quinteros.Cancha: Boca Juniors.Hora: 21.00.Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).TV: Fox Sports.