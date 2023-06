Asbesto: el veneno presente en edificios, hospitales y el subte en CABA

Las enfermedades que puede causar el asbesto son la asbestosis, el mesotelioma -tumor maligno que afecta mayoritariamente la pleura, pero también el peritoneo o el pericardio) y distintos cánceres como el de pulmón, de laringe y de ovario / Foto: Leo Vaca

Daniel Fernández, trabajador del subte con cáncer por asbesto / Foto: Pepe Mateos

Los primeros problemas por su uso

En 2011 y 2012, el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, compró 36 coches modelo CAF 5000 al Metro de Madrid por 4,2 millones de euros, y en 2018 salió a la luz que contenían asbesto / Foto: Victor Carreira (Archivo)

Los coches que compró Macri contenían asbesto

Por la presencia de asbesto en el subte, 2.150 trabajadores se encuentran bajo vigilancia médica, 86 padecen enfermedades pulmonares, seis tienen cáncer y 3 fallecieron / Foto: Pepe Mateos

Cómo abordar la problemática del asbesto

Desde el emperador Carlomagno hasta el personaje mafioso Tony Soprano, el asbesto o amianto fue considerado un mineral "milagroso" y con él se hicieron edificios, tanques, tejas, telas, trenes y cables, hasta que a fines del siglo pasado comenzó a prohibirse a lo largo del mundo tras conocerse que es, pese a lo cual en la Ciudad de Buenos Aires se se compraron vagones con este componente y aún hoy laes un desafío.El asbesto, conocido por la problemática de los trabajadores del subte porteño ya que produjo la muerte de tres de ellos y la enfermedad de 86, según datos que aporta el gremio que los nuclea, es un mineral considerado desde la antigüedad como "mágico" o "milagroso" por sus propiedades: no se quema, no se pudre, aísla el calor, el frío, el ruido y tiene una alta resistencia a la tracción.En este sentido, la palabra "asbesto" proviene del griego antiguo y significa, mientras "amianto" -otra palabra con la que se alude al mineral- deriva del latín y se puede traducir como"El asbesto se utilizó de forma masiva y se lo conoce desde tiempos inmemoriales. Carlomagno tenía un mantel de amianto sobre la mesa donde recibía a los comensales que quería halagar. Cuando terminaban de comer, agarraba el mantel con restos y lo lanzaba al fuego. Luego tiraba de él y salía intacto", contó a Télam Eduardo Rodríguez, exjefe del Programa de Salud del Trabajador del Ministerio de Salud y autor de la norma que prohibió el mineral en el país.Luego, "llegó la época de lay se empezó a utilizar muchísimo en las calderas de barcos a vapor, hospitales, escuelas, cárceles, teatros, todo edificio grande, porque se descubrió que eliminaba la posibilidad de transmisión de calor y de incendios", continuó Rodríguez, y detalló que "las calderas y los caños que salían de ellas se recubrían con tela de asbesto"., pero sobre todo en el siguiente. Tal fue así que la nieve retratada en las películas(1939),(1941) y(1954) fue simulada a través de fibras de amianto, que de hecho se comercializaban para cubrir árboles de navidad en los hogares.Sin embargo, en 1927 aparecieron las primeras demandas por los problemas que traía su uso y hacia fines del siglo lo prohibieron países como Suecia, Islandia, Noruega, Suiza, Austria, Países Bajos, Finlandia, Italia, Alemania, Brunei, Kuwait, Bahréin, Mónaco, Polonia, Bélgica, Arabia Saudita y Reino Unido.En este sentido, el amianto fue incluido en la categoría dedel Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, que entró en vigor en 1992.La razón que despertó estas prohibiciones fue que se observó que, y en este sentido, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) lo clasifica como, que significa que es cancerígeno para seres humanos.", detalló Rodríguez, que es médico y especialista en asbesto.El resto de las enfermedades son la asbestosis, el mesotelioma -tumor maligno que afecta mayoritariamente la pleura, pero también el peritoneo o el pericardio) y distintos cánceres como el de pulmón, de laringe y de ovario.En Argentina, la Resolución 823/2001 prohibió la "producción, importación, comercialización y uso de fibras de Asbesto variedad Crisotilo y productos que las contengan, a partir del 1° de enero de 2003", y un año antes se había prohibido la variedad Anfiboles., explicó Rodríguez.En 2011 y 2012, el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, compró 36 coches modelo CAF 5000 al Metro de Madrid por 4,2 millones de euros, y en 2018 salió a la luz que contenían asbesto, pese a que desde el 2003 según la normativa argentina no se podía importar productos que estén constituidos por este mineral., informó a Télam Roberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados.En tanto, el amianto también está presente en calderas, tanques de agua, tejas, chapas de fibrocemento, conductos, instalaciones que requerían de aislamiento tanto térmico como sonoro o lugares prestos a la fricción en edificios antiguos de vivienda o establecimientos como hospitales, escuelas y cárceles.materiales que lo contenían o a descartarse, por lo general de forma inadecuada y peligrosa, como se observa en la serie Los Soprano, cuando Tony envía a tirar materiales con asbesto al río."En los edificios antiguos en todos los que encontré les intimé retirar eso o sellar los lugares donde estaba el asbesto. A veces es mejor dejarlo donde está, cerrar la puerta y que no entre más nadie que sacarlo", contó a Télam Edgardo Castro, el ingeniero ambiental y exinspector de la Ciudad de Buenos Aires.Las y los especialistas entrevistados resaltaron la importancia de que"Algo muy importante es que no hay obligación de sacar el amianto porque si no se presta a que se saque mal. Sí hay obligación de presentar un proyecto de remoción de amianto en laY si se saca se tienen que seguir determinados pasos para no hacerlo mal", explicó a Télam Susana Mühlmann, arquitecta especializada en procedimientos seguros para detección, tratamiento y remoción de amianto instalado en edificios.Como medidas para dar respuesta a la problemática del asbesto, las y los expertos resaltaron la necesidad de contar con normativas que establezcan unaAdemás, Pianelli recomendó la creación de unen la Ciudad de Buenos Aires para identificar dónde se encuentra instalado el material y tener unpara brindar información y responder dudas.Mientras, Rodríguez destacó queademás del laboral, en referencia al establecimiento de una concentración ambiental de este agente en el aire, "sabiendo igualmente que para cualquier cancerígeno no existe un límite seguro: este debería ser cero".