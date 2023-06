Biden no está "ni mental ni físicamente capacitado" para ser presidente

La administración Biden rechazó sistemáticamente las preocupaciones presentadas por Jackson / Foto: AFP

La prueba cognitiva pedida por Jackson

El que fuera médico de los expresidentes de Estados Unidosdijo este lunes que el actual mandatario, Joe Biden, no estápara renovar el cargo, ya que debe "proyectar fuerza", algo que no puede hacer por su edad avanzada.Las declaraciones fueron realizadas por, actual congresista del estado de Texas por el Partido Republicano, al referirse a la caída de Biden de la semana pasada durante una ceremonia de graduación en la Academia de las Fuerzas Aéreas en Colorado., dijo Jackson a Fox News, informó la agencia de noticias Sputnik.El congresista republicano llamó la atención sobre las numerosas situaciones de Biden, perteneciente al, y afirmó que el último episodio no había hecho sino aumentar los temores sobre su aptitud para el cargo, en caso de ser reelegido en los comicios del año próximo."Parte del trabajo del presidente de Estados Unidos es inspirar confianza y proyectar poder, y él no lo hace. No puede hacerlo. Es demasiado viejo para hacerlo. Y creo que es una pena", lamentó.El médico sugirió que el deterioro físico de Biden se veía ahora agravado por su, que, en sus palabras, era evidente desde hacía algún tiempo., afirmó.Pidió responsabilidad e instó a las personas cercanas a Biden, incluida la primera dama, Jill Biden, a tomar medidas.Las dudas expresadas respecto a la aptitud del actual jefe de Estado para el cargo no son nuevas: en abril Jackson envió una carta a los republicanos de la Cámara de Representantes exigiendo que Biden se sometiera a unaLa carta citaba la edad de Biden, sus errores públicos y las encuestas que muestran que muchos estadounidenses dudan de su desarrollo mental.La administración Biden rechazó sistemáticamente estas preocupaciones y la secretaria de prensa de la, Karin Jean-Pierre, afirmó que tales ataques contra la idoneidad del jefe de Estado para el cargo habían fracasado en el pasado.La vocera resaltó los éxitos del mandatario y aseguró que era capaz de cumplir con sus obligaciones como Presidente.Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para noviembre de 2024.ya había confirmado en noviembre de 2022 que se presentaría como candidato al puesto más alto del país.La republicana y embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas durante la gestión de Trump, Nikki Haley, también confirmó su candidatura a la presidencia de EEUU.., activista ambiental y sobrino del expresidente John F. Kennedy, anunció oficialmente su postulación para ser el próximo candidato a la presidencia de EEUU por el gobernante Partido Demócrata., a su vez, confirmó oficialmente en su cuenta de Twitter que se presentará a un segundo mandato.Tan pronto como anunció sus intenciones de reelegirse, el índice de su aprobación, cayó al 37%, el nivel más bajo de su presidencia.