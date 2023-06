Un amigo de Centeno hizo una pericia ante sospechas de adulteraciones en la escritura

Oscar Centeno, el origen de la causa Centeno.

Bacigalupo es un policía retirado que tuvo bajo su custodia los cuadernos cuya redacción se atribuyó a Centeno, y fue quien se los entregó a un periodista del diario La Nación que luego los llevaría al fiscal federal Carlos Stornelli.

Un amigo del exchofer delrealizó este lunes un extenso cuerpo de escritura al presentarse a declaración indagatoria en la causa que investiga la existencia de manipulaciones en el material de la causa conocida comoSe trata de, quien se presentó junto a una abogada en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 a primera hora de la mañana y permaneció en el juzgado hasta poco antes del mediodía, para el trámite que incluyó el dictado de palabras y la copia de de algunos textos de manera manuscrita, informaron a Télam fuentes judiciales.cuya autoría se le atribuye a Centeno hasta que se entregaron a Justicia y dieron origen al llamado "Caso Cuadernos", una causa penal en la que fueron enviados a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de exfuncionarios de su Gobierno y empresarios,El magistrado lo convocó en el marco de un expediente en el quepor una mano distinta a la suya, tal como denunció un empresario cuyo nombre aparecía en esos textos y lo confirmó luego un peritaje ordenado por la Justicia.En concreto, Bacigalupo escribió ante los funcionarios judiciales algunas de estas palabras y frases que habrían sido adulteradas, tachadas o sobreescritas,, y luego copió diferentes textos, explicaron a esta agencia fuentes del caso.Bacigalupo anticipó en el juzgado que su intención sólo era realizar ese cuerpo de escritura y no quiso responder preguntas sobre el caso que se investiga.y luego el magistrado tendrá que decidir su situación procesal.Este expediente se inició con la denuncia por una presentación del empresario Loson, imputado colaborador de la causa de los cuadernos, quien detectó a través deEn marzo pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi allanó la casa de Bacigalupo después de recibir los primeros resultados de una pericia ordenada para intentar determinar a quién pertenecía la letra de las reescrituras detectadas en los cuadernos de Centeno por un peritaje oficial, y queEsa medida permitió descartar la intervención de la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, sobre los manuscritos, pero no la de Bacigalupo.en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación", sostuvo Martínez de Giorgi al ordenar el allanamiento.El estudio pericial para intentar determinar de quién son las letras supuestamente adicionales que aparecen en los cuadernos de Centeno lo realizó, informaron fuentes judiciales, que "no pudieron afirmar con certeza, ni descartar su intervención", resumieron fuentes judiciales., que luego se transformó en una causa a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada la Vicepresidenta.El peritaje oficial que confirmó que en los cuadernos de Centeno había letras de distintas personas -tal como había denunciado el empresario Loson- fue también realizado por la División de Scopometría de la Policía Federal.