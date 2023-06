El Presidente de Aerolíneas confirmó tratativas para vuelos entre Buenos Aires y Beijing

"En principio, los vuelos serían charter, pero con alguna regularidad", dijo Ceriani. / Foto: Victoria Gesualdi

🗣 ¡Le damos la bienvenida a 2 nuevos integrantes de nuestra flota!🇦🇷El domingo a la madrugada arribaron a Ezeiza un A330-20 (largo alcance) y el segundo B737-800 para Aerolíneas Cargo.✈Estas incorporaciones potencian tanto el turismo receptivo como nuestro negocio de cargas. pic.twitter.com/FexLBeGNce — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) May 22, 2023

La sustentabilidad

Renovación de la flota

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, confirmó este lunes que están "en tratativas" para concretar un vuelo entrepara el traslado de turistas chinos a la Argentina, en tanto que se mostró "optimista" por el funcionamiento de los servicios a los Estados Unidos desde el Aeroparquecon aeronavesEn declaraciones a Télam durante su participación en la Asamblea Anual de laque se desarrolla en la capital turca de Estambul, Ceriani destacó, además, la "enorme gama de posibilidades" que ofrece este tipo de encuentros, del que participan "más de 1.500 representantes de la industria".Afirmó quedel gigante asiático."Estamos viendo cómo se irían dando esos vuelos, que en principio serían charter, pero con alguna regularidad", explicó el funcionario, quien precisó: "Estamos viendo cuál es la ruta más adecuada, si con escala en Auckland o en Roma, donde tenemos base y dónde hemos hecho escala con algunos de los vuelos que fueron a buscar vacunas a China".Señaló que "hay variables a tener en cuenta y eso es lo que se está viendo", pero abogó por "poder concretarlo en el corto plazo"."Para eso estamos trabajando con el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja", destacó.Asimismo, se mostró "optimista" por la operación de vuelos desde elcon los aviones A330."Creo que van a andar muy bien. Operar en Aeroparque asegura una mayor conectividad con los diferentes destinos del país. Acelera tiempos y es una propuesta que, entendemos, tendrá mucha aceptación entre los pasajeros, dijo.Consideró que "no habrá problemas con la infraestructura", porque, remarcó, "en el horario que ha sido programado, no hay muchos vuelos internacionales, por lo que estimamos que podremos desarrollar la operación sin mayores dificultades".También se mostró "satisfecho" con los primeros pasos de, y destacó que se está "aprendiendo de la operatoria, haciendo un vuelo diario al menos ay con una proyección que nos deja muy contentos, porque es un segmento que va a seguir creciendo".Comentó, por otra parte, que "en las diferentes reuniones" que mantienen en, ven que "el proceso de recuperación de la industria es muy fuerte, con niveles que ya son los de la prepandemia"."Lamentablemente ese crecimiento, que plantea un panorama muy bueno, choca con los problemas en la cadena de suministro que hace que las entregas de aviones se demoren, así como de las partes, lo que afecta notablemente el nivel de crecimiento", subrayó el funcionario.En consecuencia, evaluó que "en ese plano, la recuperación va a un ritmo menor que el que nosotros creíamos"."Pensamos que íbamos a poder ir más rápido, pero el suministro va a un ritmo menor que lo que está manifestando la demanda", señaló Ceriani.Comentó que "otro tema importante que surgió en las reuniones fue el de la sustentabilidad", y puntualizó que el objetivo es"Para eso estamos trabajando en la renovación de nuestra flota, de manera tal que podamos ir cumpliendo con estos estándares", indicó el titular de Aerolíneas Argentinas.En cuanto al combustible sustentable, algo que ya se está utilizando en, Ceriani dijo que en la aerolínea de bandera están "investigando y trabajando con el equipo dey con la, para ir viendo las posibilidades y poder ponerlo en funcionamiento lo antes posible".Señaló, además, que se reunió "con los fabricantes de aviones, planificando la renovación de la flota, viendo cuál es la mejor opción para incrementar la cantidad, por un lado, y reemplazar a los que se van venciendo, por el otro".Al respecto sostuvo que se están analizando "los nuevos, para ver si se adaptan al modelo de negocios que tiene Aerolíneas e ir sumando equipos para la flota de largo alcance"."De la misma manera, tenemos pendiente de entrega, que vendrán a sumar a la flota de cabotaje y regional. En algunos casos para reemplazo y en otros para sumarse a los que ya están", precisó Ceriani.Además destacó que se reunió con la fabricante brasileña"para analizar los reemplazos de una parte de nuestra flota de E190, por E195, que son un poco más grandes y modernos".En cuanto a la posibilidad de que un cambio de gobierno y de la administración de la compañía pueda hacer que la política implementada hoy cambie, apuntó que"Nosotros documentamos y justificamos con precisión cada una de las decisiones que tomamos, por lo que es poco probable que quién venga a hacer cargo de Aerolíneas en el futuro, modifique demasiado lo que está planificado. El mercado es uno y la participación de Aerolíneas en el mismo, es clara. No hay muchas opciones. Es muy poco lo que puede variar", sostuvo Ceriani.