La "guerra" entre Larreta y Bullrich por Schiaretti se traslada a la Mesa Nacional de JxC

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC), el principal órgano político de la coalición opositora, se reúne este lunes para debatir la ampliación del espacio, en particular laentre otros actores políticos.El encuentro está pactado para las 15 en la sede del Comité Nacional de la UCR, donde está previsto que concurran los presidentes de los partidos que conforman la coalición.Participarán los titulares partidarios Federico Angelini, del PRO; Gerardo Morales, de la UCR; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal, además de los principales referentes de cada espacio., que consideran necesario ampliar el espacio para los comicios de este año.Pero esa intención es, quienes consideran que incorporar a un sector del peronismo atenta contra la identidad de la oposición.En las últimas horas, estas posturas enfrentadas se expresaron a través de manifestaciones tanto de Rodríguez Larreta como de Bullrich.El alcalde porteño y precandidato presidencial afirmó por redes sociales que "el cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría".A través de una carta publica planteó que hay que "ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con JxC" y dijo que esta idea tiene que estar "por encima de intereses personales"."Las conversaciones con referentes nacionales como Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina", aseguró Larreta.En esa misma línea se expresó, quien abogó a través de un comunicado por una "construcción mayoritaria" que permita establecer un "nuevo contrato social y convalide reformas" que requiere el país.En tanto, para expresar su rechazo a esta idea, Patricia Bullrich manifestó en un reportaje en la señal televisiva de La Nación que "no va a entregar el cambio que hoy está en una situación de riesgo"."La Argentina necesita un programa de cambio muy de fondo. Si terminamos siendo una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno y defiende leyes sindicales como están, o el modelo político tal cual está, todo para sumar qué. La suma de partes distintas da menos que un todo", expresó la precandidata presidencial.Asimismo, se preguntó: "¿Quién es Larreta o Morales para decir públicamente quien entra o no a JxC haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de JxC?".