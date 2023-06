Zlatan Ibrahimovic se retiró del fútbol a los 41 años

La despedida del sueco. / Foto: AFP.

El reconocimiento del Milan. / Foto: AFP.

El carismático y talentoso delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció este domingo su retiro del fútbol a los 41 años tras la victoria del último equipo de su carrera profesional, Milan, de Italia por 3 a 1 sobre Hellas Verona, del que no tomó parte pero presenció desde las graderías del estadio Giuseppe Meazza.En el cierre de la temporada 2022-2023 en la que Milan terminó en cuarto lugar y se clasificó para la próxima Champions League, el nacido en la ciudad de Malmo el 3 de octubre de 1981 descendió al campo de juego vestido con camisa y pantalones negros para despedirse de la afición milanista en particular y del fútbol en general."En este momento no puedo ni respirar, pero está bien eso, porque son demasiados recuerdos y emociones vividas en este estadio. La primera vez que llegué a este club me dieron felicidad, y en la segunda solo recibí amor. Por eso a ustedes, a mi familia y seres queridos quiero agradecerles por tanta paciencia", sostuvo micrófono en mano el ex Barcelona, de España."Es que todos los aficionados de Milan constituyen mi segunda familia. A mis compañeros, al entrenador (Stéfano Pioli) y a su equipo de trabajo les agradezco la responsabilidad que me dieron, y a los directivos por la oportunidad", destacó..Y recibió la última gran ovación cuando se dirigió cara a cara a la multitudinaria parcialidad "rossonera" y le dijo con la mano derecha en el corazón que será "milanista de por vida. Porque me recibieron con los brazos abiertos, y por eso en esta hora le digo adiós al fútbol, pero no a ustedes. Por eso, si tenemos suerte, nos estaremos viendo por aquí. Forza Milan y adiós", cerró su último acto como futbolista.La carrera profesional de Ibrahimovic se inició en el Malmo FF de su ciudad sueca natal con apenas 17 años, en 1999, y luego fue construyendo su grandeza futbolística con goles inolvidables y un derroche de talento incomparable vistiendo las camisetas de los más grandes clubes europeos como Juventus, Inter y Milan, de italia; el mencionado Barcelona; el Manchester United inglés y el París Saint-Germain francés.Además, registró un breve paso de una temporada por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer estadounidense.Por el seleccionado de su país jugó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, además de las Eurocopas de 2004, 2008, 2012 y 2016, vistiendo la camiseta amarilla y azul en 121 oportunidades, al cabo de las cuales se convirtió en el máximo goleador sueco de la historia con 62 goles convertidos.