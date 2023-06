Tras la condena a Sebastián Villa, elevaron a juicio la causa por abuso sexual

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La Justicia de Lomas de Zamora elevó a juicio la causa que tiene al futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa acusado del presunto abuso sexual de una joven de 26 años,, informaron hoy fuentes judiciales.En su resolución de 20 páginas –a la que tuvo acceso Télam-, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dispuso en el requerimiento de elevación a juicio que Villa (27) sea juzgado por un tribunal criminal unipersonal.La fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Esteban Echeverría, solicitó el pasado 12 de mayo que el futbolista colombianoen perjuicio de Rocío Tamara Doldán (27), queLa elevación a juicio contra Villa, con fecha de este domingo, se dictó dos días después de que el delantero “xeneize” fuera condenado a dos años y un mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas hacia su expareja Daniela Cortés, en abril del 2020.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que, para el magistrado, el dictamen fiscal “contiene las especificaciones concretas del tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta reprochada al imputado y una interpretación -mínima por cierto pero suficiente- de la prueba citada”.Según consta en el escrito de la fiscal González, el hecho, cuando Villa y Doldán, junto a otro grupo de allegados al futbolista, se encontraban en una vivienda del Country Venado II, ubicado en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría.“En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro", señaló en el escrito, al que tuvo acceso Télam.Para la fiscal, Villa, tal como ella deseaba.En sus argumentos relacionados a la apelación por parte de la defensa de Villa, a cargo del abogado Martín Apolo, el juez Maffucci Moore indicóque aún persisten en el imaginario social y que tienden a naturalizar las agresiones hacia la mujer y a responsabilizar a ellos por el daño sufrido”.En su denuncia, la joven explicó que esa noche el futbolista había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel "xenieze".Tras mantener una fuerte discusión,, el propio Villa y su entorno, en supuesta alusión a que no lo denuncie a cambio de una suma de dinero."Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no?. Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra", se le escucha decir a Villa a Doldán en el video.Ese video de 53 segundos surgió de una filmación hecha a escondidas por Doldán durante una charla que mantuvo con Villa en un restaurant del barrio porteño de Puerto Madero.Según consta en las declaraciones testimoniales, un amigo de Villa alcanzó a darle cinco mil dólares a Doldán., le rogó el futbolista en un audio enviado a través de Whatsapp previo al encuentro.En tanto, Villa negó el hecho en su declaración indagatoria frente a la fiscal, llevada a cabo el 30 de junio del año pasado."Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer", explicó en ese entonces el colombiano.