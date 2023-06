La agenda electoral internacional de junio

Por orden cronológico, las elecciones destacadas a llevarse a cabo en el mundo durante junio de 2023 son las siguientes:







Domingo4



Legislativas en GUINEA BISSAU

Martes 6

Legislativas en KUWAIT

Domingo 11

Parlamentarias en MONTENEGRO

El presidente montenegrino, Jakov Milatovic, espera formar una nueva mayoría legislativa. Foto: AFP

Domingo 18

Referéndums en SUIZA

Referéndum constitucional en MALI

Sábado 24

Presidenciales y legislativas en SIERRA LEONA

Julius Maada Bio va por la reelección con el mismo rival al que le ganó en 2018. Foto: Wikimedia

DOMINGO 25

Presidenciales y legislativas en GUATEMALA

Sandra Torres intentará nuevamente llegar al gobierno guatemalteco

Parlamentarias en GRECIA

Mitsotakis y Tsipras se enfrentarán nuevamente en parlamentarias

En este país africano se renuevan las 102 bancas de la Asamblea Nacional Popular, donde el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) busca retener la presidencia de la cámara, mientras que el oficialista Madem G-15 que respalda al presidente Umaro Sissoco Embalo buscará conformar una nueva mayoría legislativa. Otra fuerza con expectativas de una buena eelección es el Partido para la Renovación Social (PRS).Los kuwaitíes renovarán 50 de las 65 bancas de la Asamblea Nacional, en el país no están permitidos los partidos políticos por lo que todas las candidaturas se presentan como independientes.Tras las elecciones presidenciales ganadas en abril por el entonces opositor Jakov Milatovic del Movimiento Ahora Europa (PES!), el Partido de los Demócratas Socialistas (DPS) intentará retener la mayoría parlamentaria donde se disputarán 81 bancas.En el país alpino se llevarán a cabo 3 consultas a la población, la primera se tarta de una enmienda constitucional destinada a garantizar que los grandes grupos empresariales internacionales sean gravados a una tasa de al menos el 15%; la segunda es sobre la Ley Federal sobre Objetivos de Protección del Clima, Innovación y Fortalecimiento de la Seguridad Energética: Una propuesta parlamentaria que busca reducir gradualmente el consumo de petróleo mineral y gas natural del país; y la tercera sobre una enmienda de sobre la Ley Covid-19, que extiende hasta mediados de 2024 el período de aplicación de las disposiciones legales sobre ciertas medidas de la Ley Covid-19.Las enmiendas constitucionale spor las que están convocados a votar los ciudadanos malienses crearán nuevas regiones en línea con un acuerdo de 2015 con los separatistas en el norte de Malí; también mejorarían los poderes del Presidente permitiéndoles nombrar a un tercio de los miembros de un Senado recién creado, así como al presidente del Tribunal Constitucional.El actual presidente Julius Maada Bio buscará la reelección con el apoyo del Partido Popular (SLPP), su principal contrincante será nuevamente Samura Kamara del Congreso de Todo el Pueblo (APC), reeditando la elección pasada de 2018 donde Maada Bio triunfó por escaso margen.En la misma fecha, las 146 bancas del Parlamento estarán en juego, donde APC es la primera fuerza y los populares del SLPP son la segunda.Los guatemaltecos van a las urnas para elegir presidente y 160 bancas para el Congreso de la República. Entre los principales candidatos y partidos se destacan: el oficialismo que buscará seguir en el poder tras la salida de Alejandro Giammattei postula al diputado Manuel Conde de la alianza PAN + Vamos; repite la postulación la ex primera dama Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) que es actualmente la primera minoría en el Congreso.También se presentan la exdiputada Zury Ríos de la alianza Valor + Partido Unionista, el exfuncionario de la ONU Edmond Mulet del partido Cabal y Manuel Villacorta de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).En territorio griego se volverán a votar las 300 bancas del Parlamento Helénico, tras que en las elecciones del mes pasado ningún partido lograra la mayoría absoluta y el hasta entonces primer ministro Kyriakos Mitsotakis del partido Nueva Democracia con 146 bancas ; siendo su prinicpal oponente el ex primer ministro Alexis Tsipras de Syriza; terciando y con posibilidades se presenta también Nikos Androulakis del Pasok.Otros partidos con posibilidad de ingresar al Parlamento son el Comunista liderado por Dimitri Koutsoumpas y Solución Griega encabezado por Kyriakos Velopoulos.