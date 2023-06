Hundirse para salir a flote y colgarse la medalla, la historia de Alperín y la apnea

Alejandro Alperín, el único representante argentino en el Mundial de Apnea 2023

Delegaciones de 44 países, en su mayoría de Europa, participaron del torneo de apnea organizado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y entre los 350 participantes, Alejandro Alperín, fue el único argentino y el primero en obtener una medalla para el país en estas competencias de nivel internacional.



"Participé en todas las modalidades, pude batir varios récords en lo personal, pero también a nivel nacional y panamericano en mi categoría que es la Masters", señaló Alperín, mientras exhibe los bronces de las pruebas de velocidad/resistencia (2x50, 4x50 y 8x50) que lo llevaron a subirse al podio.



Para poder estar en el Campeonato Mundial de Apnea Indoor realizado en Kuwait durante el último mes de mayo, el representante argentino tuvo "una preparación previa exigente e intensiva, pudiendo utilizar la piscina del Cenard que me pusieron a disposición y el apoyo de Victoria Arce de la Comisión de Apnea de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, además de muchísima gente", comentó.



La enfermedad ya no le permite jugar al tenis, el deporte que practicó durante muchos años, pero le abrió la puerta a la "pasión" por esta actividad del buceo que no sólo aprendió, sino que además descubrió su potencial para "resistir abajo del agua".



"Mis entrenadores me enseñaron la técnica y me anoté en un torneo en Bahía Blanca y me di cuenta que se puede, que un nuevo desafío de vida estaba por delante y acá estamos", destacó.