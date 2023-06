Gamers y desarrolladores celebraron la "Misa de los Videojuegos"

"La Red de Comunidades de Videojuegos nació como respuesta a los impedimentos por la pandemia y la necesidad de recuperar espacios que antes eran presenciales". (Foto Alejandro Santa Cruz)

Veinte comunidades de "videogamers" y desarrolladores celebraron de manera presencial en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la llamada, un encuentro en el que los asistentes improvisan proyectos con una temática establecida en una especie dey en el que expresaron que, además de "jugar", buscan la "profesionalización" del sector y "multiplicar" a sus adeptos.Se trató de la primera asamblea abierta de la, en el marco de la edición 2023 del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), que se desarrolló en el CCK."La Red nació como respuesta a los impedimentos por la pandemia y la necesidad de recuperar espacios que antes eran presenciales", afirmó, presidente de la(FundAV), en la apertura y presentación del acto.De Caro añadió que el objetivo es "fortalecer una unidad que ya era tácita, plantear el concepto de modelo y definir la dinámica de la actividad, profesionalizar el sector. Se trata de entender al videojuego como un producto, algo más importante que solo el jueguito que yo juego".Por su parte,, coordinador del área de Videojuegos para el Ministerio de Cultura de la Nación, sostuvo que, y uno de esos aspectos tiene que ver con las Game Session, es decir, eventos de improvisación, de corto tiempo, con una temática. Un ejercicio para vincularnos con videojuegos, entre múltiples disciplinas, sin la tensión de terminar un producto completo, sino de improvisar", dijo, al dar la bienvenida a las delegaciones presentes de todo el país., con una numerosa concurrencia, especialmente de desarrolladores que se reúnen en las denominadas "comunidades" con amplios conocimientos técnicos, sobre ordenadores y consolas de videojuegos.La mayoría de los gamers visten zapatillas cómodas, pantalones anchos y camisetas largas, que funciona para lograr un sentido de identidad y pertenencia."Lo que buscamos es un juego que nos ofrezca una buena historia, que nos enganche y nos haga sentir algo más allá de un simple juego, que ofrezca la posibilidad de despejar la mente", contó Valentín, uno de los integrantes de la comunidad tucumana, llegada para el evento.Por su parte,como parte de la delegación de la provincia de Córdoba, subrayó que "los videojuegos ya no son cosa de niños, no somos un secta, ni una afición extraña de unos pocos"."Los desarrolladores y jugadores de videojuegos no hablamos extraño, lo que hacemos es crear jergas, abreviaturas y derivaciones de expresiones propias del mundo del juego, basadas en el idioma inglés", explicó Sebastián, de laComo comunidad comparten sus afinidades y celebran su propio "Gaming Day", cada 29 de agosto.La industria del juego se concentra en Asia y Estados Unidos, donde los fabricantes desarrollan sus juegos con el objetivo de llegar a un público más amplio.Los gamers reproducen los términos transmitidos por los juegos, adoptan una terminología para comunicarse en equipo, lo que da como resultado la creación deAlgunas expresiones utilizadas son por ejemplo, que significa insecto, y se usa cuando hay un mal funcionamiento en el juego, o algún error inusual.Otras sonque es una abreviatura que indica algún daño a lo largo del tiempo,que refiere al tiempo de respuesta,, abreviatura del término Good Game,, que significa nivel,, al que se considera un mal jugador, y Camper, francotirador de largo alcance, y, como acrónimo de la expresión "no sé"."El objetivo es entrelazarnos, conocernos, estrechar vínculos, por eso la llamamos 'Misa', un encuentro de identidades, tal es así que existe la, creada por Susan Gold de Estados Unidos, una de las invitadas a estas jornadas de MICA", comentó a Télam, tras finalizar la asamblea.Y precisó: "Esto es como una vocación religiosa; los que hacemos videojuegos tenemos ese aspecto vocacional junto con lo laboral. Lo hacemos a través de una plataforma que se llama Discord, que son espacios virtuales con distintos servidores y que es muy popular, ya que ofrece una forma para que los jugadores de videojuegos se comuniquen entre sí y desarrollen una comunidad fuera de los juegos mismos".se van armando emprendimientos, equipos de desarrollo, se conforman estudios que exportan servicios y propiedad intelectual., sino que también engloban marcas de periféricos, sponsor, transporte, alojamiento, internet, transmisiones, productoras y por supuesto, indumentaria", amplió el especialista.Iparraguirre señaló que hay tres aristas que se destacan en la actividad: "La industria del consumo, el mundo que compra y consume videojuegos de manera globalizada. Los "esports" o deportes electrónicos, por ejemplo competir en el FIFA. Y el desarrollo cultural, específicamente lo que hacemos en FundAV".el coordinador expresó que son "la industria cultural más joven; la inteligencia artificial no nos sorprende, trabajamos con ella todo el tiempo. Si uno juega contra una computadora lo está haciendo contra una inteligencia artificial"."Ahora nos sirve como una herramienta, peroy se debe respetar la propiedad intelectual, sino estaríamos todo el tiempo trabajando con robots y nos sentiríamos vacíos", opinó."Es bueno entender a los videojuegos como bien cultural, uno a través de los videojuegos se expresa. Hay que entender que los videojuegos no son más que juegos, y jugar es una actividad primaria del ser humano", dijo y concluyó que "la primera condición para jugar es ser libre, no todo el mundo lo sabe ni lo reflexiona, el problema nunca es el juego, es la relación adictiva y para eso la palabra clave es instrumentación".