El Presidente, Massa, De Pedro y gobernadores disertarán sobre los desafíos del país

Un horizonte de progreso

Tras el regreso de Massa

Liga de Gobernadores

El presidente, los ministros de Economía,; y de Interior,; y varios gobernadores participarán entre martes y miércoles próximos de una amplia convocatoria como parte de un seminario en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que debatirá los desafíos de la Argentina ante las oportunidades que surgen del contexto geopolítico actual, entre otros puntos.Será los días martes y miércoles próximos en el Seminario de Infraestructura Regional, que tiene como objetivo presentar y debatir las claves para desarrollar una "infraestructura federal, sostenible e inclusiva", y que se desarrollará en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, adelantaron a Télam fuentes del Ministerio de Obras Públicas, cartera a cargo de la organización.(FdT) como Massa, De Pedro y Daniel Scioli.Recién regresado de China, Massa abrirá el encuentro, el martes a las 10; y lo cerrará Fernández, el miércoles a las 11.45: ambos estarán acompañados por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Además, habrá un Panel Federal con gobernadores el martes a las 18.TambiénLas jornadas se presentarán como un espacio para pensar el modelo de país necesario para dar respuesta a las demandas presentes y, a la vez, potenciar sus capacidades a largo plazo y fijar un horizonte de progreso para las próximas generaciones, añadieron las fuentes.De esta manera, se propondrán 15 claves para conducir el desarrollo del país, enmarcadas en un conjunto de acciones necesarias y prioritarias para unaParticiparán también la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini; los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Energía, Flavia Royon; de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; y de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme; autoridades nacionales, provinciales y municipales; referentes del sector de países de Latinoamérica; e integrantes de organismos, entidades y empresas, entre otros.Tratará temas como "Sistemas urbanos. ¿Cómo integrar conurbanos y lograr ciudades inclusivas y resilientes?", "Tenemos la energía que el mundo necesita. ¿Cómo alcanzamos una matriz energética soberana y sostenible?", "Agua, escasa y esencial. Acciones para una gestión racional, integral y equitativa", "Desafíos para consolidar una matriz logística. Federal, integrada y eficiente" e "¿Integración regional o fragmentación? Política, intereses y cooperación".El encuentro se dará tras el regreso al país de Massa , quien acordó con China la renovación por tres años del swap de monedas por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a 19.000 millones de dólares, de los cuales US$ 10.000 millones serán de libre disponibilidad, confirmó el Banco Central.La negociación determinó la ampliación de los fondos de libre disponibilidad por US$ 5.000 millones de dólares (35.000 millones de yuanes), que se suman a otros US$ 5.000 millones que están vigentes desde el acuerdo anterior, celebrado en 2020.Este seminario se dará también días antes de que el ministro de Economía viaje a Washington en procura de cerrar la readecuación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que permitiría a la Argentina obtener el adelanto de desembolsos y nuevas metas a cumplir.El objetivo de Economía es que el FMI adelante una parte de los desembolsos que tenía comprometidos hasta fin de año por unos US$ 10.600 millones para engrosar las reservas, en un año en el que las exportaciones del complejo agropecuario caerán cerca de US$ 20.000 millones por el impacto de la sequía, de acuerdo a proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.El encuentro en el CCK también tendrá lugar en la antesala de la reunión que los gobernadores harán el miércoles en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la ciudad de Buenos Aires, para analizar la estrategia electoral y el rol que tendrán en la conformación de las fórmulas.Los miembros de la Liga de Gobernadores son los mandatarios peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Juan Manzur (Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut); y los aliados del FdT Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Arabela Carreras (Río Negro).