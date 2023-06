En el Día del Medio Ambiente, los expertos coinciden en que "no hay nada que festejar"

Según las estimaciones, menos del 10% del plástico se recicla y se calcula que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. (Foto Prensa)

Según las estimaciones, menos del 10% se recicla y se calcula que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares.

El 97% de los mamíferos del mundo son humanos y las especies domesticadas. (Foto Prensa)

La población de animales salvajes disminuyó un 69% en los últimos 50 años Las poblaciones de animales salvajes se redujeron en promedio un 69% en las últimas décadas y el 97% de los mamíferos del mundo son humanos y las especies domesticadas, según el Informe Planeta Vivo 2022 de la Organización Mundial de Conservación (WWF, según las siglas en inglés). A 50 años de la primera conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la pérdida de biodiversidad en el mundo es una de las grandes problemáticas ambientales que enfrenta la humanidad.



El Índice Planeta Vivo global 2022 mostró una disminución media de 69% en las poblaciones analizadas de animales salvajes entre 1970 y 2018, donde en América Latina se vio el mayor declive regional en la abundancia poblacional media con un 94%.



En los entornos de agua dulce, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces de estos hábitats han reducido su cantidad en una media del 83% desde 1970.



"Estamos entusiasmados por la relevancia que han tomado los temas ambientales en el último tiempo, pero preocupados por la falta de acción concreta de cambiar los elementos que están haciendo que el ambiente se degrade", aseguró a Télam Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre Argentina, y llamó a producir los cambios "a mayor velocidad e intensidad" para restituir la calidad ambiental.



"La situación es crítica, se redujo la biodiversidad a nivel global y han aumentado las causas que la degradan como la pérdida de hábitat, la deforestación o industrias extractivistas", aseveró Jaramillo y alertó que "el 97% de la biomasa de mamíferos del mundo somos los humanos y las especies domesticadas como perros o vacas".



Para restablecer los ecosistemas en pos de recuperar las poblaciones animales, organizaciones como la Fundación Banco de Bosques recibe donaciones para comprar hectáreas de bosque nativo.



"Lo importante es que esa tierra no vuelva a tener una amenaza de desmonte. Cuando uno dona sabe que ese bosque que salvó nunca va a tener una topadora encima", afirmó Emiliano Ezcurra, director de Banco de Bosques, y destacó que "hay trabajos que empezaron en 2003 y después de casi 20 años se pueden ver desde imágenes satelitales o drones cómo el bosque y la selva se fueron regenerando".



A pesar de la complicada situación que enfrenta la biodiversidad, Jaramillo aseguró que ve un cambio en la preocupación que recibe el tema en la sociedad y llamó a ser positivos. "Hay que pensar positivamente, ya se hizo un clic, el ambiente forma parte de la agenda y un sector de la población se ha concienciado. Empieza a haber cambios en los patrones de consumo y producción, eso va a fomentar que en los próximos 20 años se pueda frenar este espiral de degradación del ambiente, que no afecta sólo a la biodiversidad sino también a las personas", concluyó.

La temperatura media de la Tierra es ahora 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX y los 10 años más cálidos registrados en todo el mundo han ocurrido desde 2005, según el IPCC.

Los líderes del mundo empezaron a reconocer lo que estaba pasando en el planeta, pero la situación se ha agravado en los últimos 30 años.

Un concurso de música, humor y literatura sobre la crisis ambiental y climática Bajo el lema "Un futuro de buena energía, sin petróleo ni gas", la ONG Proyecto Eco Eco lanzó una convocatoria para un concurso dirigidos a escritores, músicos y humoristas, para que describan a través su arte la forma en que perciben la crisis ambiental y climática que atraviesa el mundo, al conmemorarse mañana el Día Mundial del Medio Ambiente.



"Esta es la primera convocatoria de estas características que se realiza en la Argentina y busca indagar tanto en jóvenes como en adultos de todo el país su visión del planeta que cambia aceleradamente gracias a las emisiones que produce la quema de hidrocarburos", señaló la organización. Los jurados serán Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Julián López, Gabriela Borrelli, Pedro Aznar, Maitena, Alejandro Ros y Sergio Lánger. La convocatoria comprende tres categorías: literatura, en el cual podrán presentar cuentos o poesías; música, que puede ser una canción o un rap, y humor, donde se pueden mostrar memes o viñetas.



Las preguntas guía que deberán responder los artistas son "¿Te preocupa que suba la temperatura? ¿Los incendios incontrolables? ¿La suba del nivel del mar? ¿Hay causantes? ¿Hay soluciones? ¿Tenés esperanza? ¿Angustia? ¿Cómo te ves de acá a 30 años?".



"Esta es una convocatoria federal para argentinos o residentes en cualquier punto de la Argentina", aseguró Proyecto Eco Eco. En literatura, el primer premio es de 0.000, el segundo de 0.000 y el tercero de 0.000. En música, habrá tres premios de 0.000 para cada uno en ambas categorías, mientras que en humor, en la categoría memes se seleccionarán 2 memes por llamado y se otorgarán 6 premios de 0.000. En la categoría Viñetas se seleccionarán 2 piezas por llamado y el premio será de 0.000 cada uno.



El Proyecto Eco Eco es una iniciativa de Periodistas por el Planeta, una organización dedicada a promover nuevas narrativas sobre la crisis planetaria. Para más información pueden consultar la página web proyectoecoeco.com o en las redes sociales: Instagram: @proyecto_ecoeco, TW: @eco_eco23, Facebook: Eco Eco.

A 50 años de la primera conmemoración del, especialistas advirtieron que el planeta se encuentra en undebido al aumento de la temperatura global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación plástica, entre otras problemáticas, y reconocieron que todavía "queda una ventana de oportunidad" gracias a la mayor conciencia social que se generó en el último tiempo sobre la cuestión ambiental.luego de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia, que fue un punto de inflexión en la política internacional ya que se reconoció la problemática ambiental como un eje central de las discusiones multilaterales y se instó a los estados a tomar medidas para frenar la degradación que producía la actividad humana sobre la naturaleza.vivimos en una época de colapso ecológico con eventos climáticos extremos a nivel local y global. El cambio climático ya es una realidad", dijo a Télam"Los líderes del mundo empezaron a reconocer lo que estaba pasando en el planeta, pero la situación se ha agravado en los últimos 30 años y estamos muy cerca del punto de no retorno", advirtió Viale.En elde este año, Naciones Unidas eligió alertar al mundo sobre la contaminación por plásticos, ya que más de 400 millones de toneladas de plástico se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad se conciben para una vida útil de un solo uso.Asimismo, los microplásticos (partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 mm) invaden los alimentos, el agua e incluso el aire, advirtieron desde el organismo."Este Día del Medio Ambiente nos encuentra con emergencia climática, a pesar de los esfuerzos de los organismos multilaterales, los científicos y la política. El escenario no es auspicioso porque la emisión de gases de efecto invernadero sigue incrementando y los impactos y las pérdidas asociadas también", aseguróEl Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) informó que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se han incrementado desde la era preindustrial un 70% entre 1970 y 2004."Argentina está dentro de los primeros 25 países más emisores a nivel global, la acción de mitigación todavía no es suficiente, no tenemos una hoja de ruta para dejar los combustibles fósiles aunque hemos dado pasos muy importantes en materia climática", aseveró Bueno."El cambio climático refiere a transformaciones a largo plazo, hay actividades que han alcanzado el pico y han empezado a bajar el nivel de emisiones pero no es suficiente, tenemos una ventana de oportunidad muy corta para reducir al 70% las emisiones para 2050", explicó Bueno y aseguró que sin las medidas de mitigación que se están implementando en el mundo "ya habríamos llegado a los puntos de quiebre".La semana pasada, un investigación internacional publicada en la revista Nature aseguró queen relación al aumento de la temperatura global, el uso del agua dulce, la conservación de la naturaleza y contaminación del aire."Hay que repensar el modelo extractivista, sobre todo en Argentina y nuestra región donde hoy en día se habla de un nuevo concepto de transición energética a partir del litio y el gas pero no es la nuestra, es de los países del Norte", aseveró Viale y llamó a hacer un "cambio radical" para evitar el colapso climático."Tenemos que hacerSi cada persona del mundo consumiera como un estadounidense promedio se necesitarían 6 planetas, por lo cual los propios sistemas de consumo que nos ponen como modelo son imposibles de realizar", resaltó el abogado."Estamos en un punto de quiebre, no hay más tiempo,En 50 años, o nos encuentra adaptados y más resilientes a partir de cambios muy fuertes al llegar a ser carbono neutral o sino vamos a un escenario de desgaste. La ciencia es muy clara, está en nosotros en cada elección elegir qué queremos", afirmó Bueno.