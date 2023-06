Manifestantes protestaron contra el Gobierno en Polonia y exigieron más democracia

Más de medio millón de personas se congregaron en Varsovia. /Foto: AFP.

El líder opositor Donald Tusk se puso al frente de la protesta. /Foto: AFP.

La oposición de Polonia reunió este domingo a miles de manifestantes en la ciudad capital de Varsovia paray exigir "una Polonia democrática y europea"., dijo el principal líder opositor, el ex primer ministro y exfuncionario de la Unión Europea (UE) Donald Tusk, ante los miles de asistentes a la concentración en las calles de Varsovia."Somos miles, miles de personas que tenemos a Polonia en el corazón, millones de mujeres y hombres polacos que están frente a la televisión y que no están vencidos, que no se dejan amedrentar", añadió Tusk, expresidente del Consejo Europeo., en la que fue la marcha más multitudinaria desde 2020, cuando otros cientos de miles se habían congregado para protestar contra la prohibición del aborto.La convocatoria coincidió con el 34º aniversario de las primeras elecciones libres celebradas en Polonia, en 1989, que ganó el expresidente Lech Walesa, líder sindicalista y figura principal de la transición del comunismo al capitalismo.Las exigencias centrales de los manifestantes eran "elecciones libres y justas" y "una Polonia democrática y europea", justo cuando el país se prepara para celebrar comicios legislativos en la segunda mitad del año, informó la agencia de noticias Europa Press., colectivos afectados por las leyes ultraconservadoras impulsadas por el Gobierno del PiS del presidente Andrzej Duda y el primer ministro Mateusz Morawiecki.La semana pasada se aprobó una ley que prevé la formación de una comisión de investigación sobre la presunta influencia rusa y la colaboración con las autoridades rusas desde 2007.Desde la oposición, Bruselas o Washington alertaron que la ley podría utilizarse para lanzar campañas de señalamiento y humillación pública contra opositores al PiS.Además, sus competencias se solapan con las de otros organismos estatales y las de los tribunales.