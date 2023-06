Aseguran que Messi será presentado esta semana en el club saudí Al-Hilal

Foto: AFP

"Si Messi acepta la oferta monstruosa, sería un gran impulso para Arabia Saudita con dos superestrellas del fútbol mundial jugando en sus torneos de la liga profesional"

Otras ofertas

Lionel Messi firmará un contrato con Al-Hilal de Arabia Saudita y volará a la capital de ese país, Riyadh, en las próximas 48 horas para ser presentado en la sede del club, asegura la prensa árabe.El periódico La Gazetta Saudí cita "fuentes bien informadas" sobreEl siete veces ganador del Balón de Oro y campeón mundial en Qatar 2022 "volará a Riyadh en 48 horas como preparación para el anuncio oficial tras su llegada a la ciudad".La información aclara queEsa cifra convertiría a Messi en el atleta mejor pagado del mundo, por encima del portugués Cristiano Ronaldo, quien en enero pasado rubricó un acuerdo con el club Al-Nassr por 200 millones Funcionarios del Al-Hilal, el equipo más ganador de Arabia Saudita, dirigido recientemente por el argentino Ramón Díaz , se encuentran en la capital francesa para finalizar los detalles del convenio."Si Messi acepta la oferta monstruosa, sería un gran impulso para Arabia Saudita con dos superestrellas del fútbol mundial jugando en sus torneos de la liga profesional", publica La Gazetta Saudí.El argentino realizó el mes pasado una visita no autorizada a Riyadh que aceleró su salida del PSG. Messi, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Ciro y Mateo fueron fotografiados disfrutando de las atracciones turísticas de Arabia Saudita como parte de un acuerdo comercial. El capitán argentino dispone sobre la mesa una oferta de menor cuantía del Inter Miami de Estados Unidos, aunque su prioridad es retornar a Barcelona , algo que parece más complejo por motivos económicos.El club catalán no termina de resolver la ingeniería contable para cumplir con el fair play financiero que impone LaLiga de España y pese a las negociaciones con el entorno del jugador todavía no cristalizó una propuesta formal.Messi se despidió el sábado de París Saint-Germain en la derrota frente a Clermont (2-3) en el Parque de los Príncipes, donde volvió a recibir silbidos de un sector de la hinchada.Tras dos temporadas, su balance arrojó tres títulos (dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia) y un registro de 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos.En la última Ligue 1, el argentino fue el segundo mayor anotador del equipo (16 tantos) detrás de Kylian Mbappé (29) y el máximo asistidor de todo el torneo con 16 pases-gol.