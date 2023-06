"No salió como pensábamos", lamentó Neymar en su despedida a Messi

Foto: Instagram

El brasileño Neymar le dedicó un mensaje de despedida a su amigo Lionel Messi y lamentó que el reencuentro en el Paris Saint-Germain francés "no salió" como esperaban., escribió la estrella brasileña en su cuenta oficial de Instagram.Junto al sincero y emotivo mensaje, Neymar publicó dos fotos junto a Messi en el vestuario local del Parque de los Príncipes luego de la derrota del sábado por 3-2 ante Clermont que cerró la temporada.El brasileño, de 31 años, tiene contrato con el equipo francés hasta 2025 pero su futuro todavía es incierto. El número 10 de PSG se lesionó el tobillo derecho a fines de febrero y no pudo estar en los momentos más decisivos de la temporada.Messi es el jugador con el que más veces compartió campo de juego Neymar con 206 partidos juntos.En estos dos años en Francia, sin embargo, solo coincidieron en 45 encuentros con 29 triunfos, 8 empates y 8 derrotas. El resto de los encuentros juntos fueron en Barcelona.Durante los partidos que jugaron juntos en PSG hubo 7 goles de Neymar con asistencia de Messi y 4 del rosarino con pase del ex Santos.