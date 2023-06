Rusia evacua las localidades fronterizas por la ola de ataques ucranianos

Foto: AFP

Un pueblo fantasma

Ataque mortal

Tropas rusas combatían a un grupo armado en un poblado de una región fronteriza con Ucrania, horas después de que sus autoridades pidieran evacuar algunas de sus localidades en medio de una ola de ataques que parece apuntar a una nueva estrategia ucraniana.En Ucrania, en tanto, autoridades denunciaron este domingo dos ataques aéreos en el centro del país,y otro contra un aeródromo, y afirmaron que un nuevo bombardeo ruso con misiles y drones contra la Kiev fue rechazado por las defensas antiaéreas de la capital.Ucrania niega estar detrás de la reciente escalada de ataques contra regiones limítrofes rusas, en especial contra la de Belgorod, peroEste domingo,en Belgorod capital, unos 30 kilómetros más al noroeste, informó la agencia de noticias AFP.El gobernador de la región dijo que un ataque de artillería ucraniano mató a dos personas más el sábado en Belgorod y elevó a siete el total de muertos en una semana en la región, y pidió a los civiles evacuar las localidades afectadas por los bombardeos.Horas más tarde, Viacheslav Gladkov dijo que tropas rusas libraban un "combate" contra un grupo de saboteadores armados en un poblado de la región."Entraron con un grupo de sabotaje. Ahora se desarrolla un combate en Novaya Tavolzhanka", escribió en Telegram, informó la agencia de noticias Sputnik."Espero que sean todos destruidos", añadió.Por su parte,"Se detectó un intento de un grupo de sabotaje y reconocimiento de terroristas ucranianos de cruzar el río en la zona de la localidad de Nóvaya Tavolzhanka, en la provincia de Bélgorod. El enemigo fue atacado con la artillería. El enemigo se dispersó y se retiró", indica el comunicado.Belgorod sufrió una ola de ataques sin precedentes en los últimos 15 días, incluyendo una incursión de un grupo armado y lo que Rusia describió como un repelido intento de invasión de unos 200 soldados y decenas de tanques de Ucrania, la semana pasada.La región ya había sido blanco de ataques esporádicos en 2022, el primer año de la guerra, pero nunca con la frecuencia con que comenzaron a sucederse desde el mes pasado.La semana pasada, el gobernador de la región anunció la evacuación de los niños de Shebekino y de otro distrito de la provincia por ser los más afectados por los bombardeos, y pidió la evacuación de todos los habitantes de las zonas atacadas."Pido a los habitantes de las localidades bombardeadas, en particular a los del distrito de Shebekino, que sigan las instrucciones de las autoridades y abandonen temporalmente sus hogares", declaró.El gobernador dijo que bombardeos volvieron a golpear los distritos de Shebekino y Volokonovski durante la noche del sábado, causando "muchos daños" pero sin víctimas.Varios pueblos rusos, situados cerca de la frontera, también fueron atacados esta semana."Si el gobierno no nos ayuda a reconstruir y no nos da viviendas, todos los habitantes (de Shebekino) se quedarán sin hogar", dijo uno de ellos, Evgueni Klioutshnikov, a AFP.El hombre describió su ciudad como un pueblo fantasma salpicado de cráteres de bombas.El gobernador Gladkov dijo que más de 4.000 personas, en su mayoría de Shebekino, eran albergadas temporalmente en centros de acogida de urgencia abiertos en Belgorod capital y gestionados por el municipio y voluntarios.En uno de sus centros, Irina Bourlakova, una mujer de 30 años, recibía jabón, detergente, pañuelos, juguetes y prendas para niños."Evidentemente, nos encontramos en un estado terrible. Pero resistimos, tratamos de ser fuertes porque tenemos niños y eso da deseos de vivir. ¿Pero que va a pasar después? Por supuesto que no sabemos nada", dijo Bourlakova a AFP.Contó que salió de Chebekino con su marido y su hijo. Vivían en el centro de la ciudad afectada en los últimos días por disparos de artillería de una excepcional intensidad desde el inicio de la ofensiva en Ucrania.Estados Unidos, que es el principal aliado y que provee armas a Ucrania, dijo dicho que rechaza los ataques en suelo ruso pero que, en todo caso, Rusia sería responsable por haber invadido a Ucrania de manera "no provocada".Ucrania dice que no está detrás de los ataques. Medios estadounidenses dicen que la renuencia de Kiev a admitirlo podría tener que ver con cuestiones de estrategia o con la condición que puso Estados Unidos de no usar las armas que le da para lanzar ataques en territorio ruso, sino para recuperar zonas ocupadas por Rusia.El corresponsal de la cadena CNN Sam Kiley dijo en un artículo publicado que todo parece apuntar a que "Ucrania abrió un nuevo frente en su batalla para echar a los invasores rusos...en Rusia".En Ucrania, en tanto, un ataque aéreo ruso mató a un niña de dos años e hirió a 22 personas en la ciudad central de Dnipro, capital de la provincia de Dnipropetrovsk, informó el gobernador.El ataque, además, destruyó parcialmente dos edificios de dos plantas, diez casas particulares, una tienda y un gasoducto, dijo el gobernador Serhiy Lisak en Telegram.El Ejército ucraniano afirmó también que misiles rusos impactaron en un aeródromo cerca de la ciudad de Kropyvnytskyi, en el centro de Ucrania.Rusia dijo que durante la noche fueron bombardeados aeródromos militares ucranianos con armas de largo alcance y que los ataques alcanzaron "puestos de mando, estaciones de radar, material de aviación ucraniano y un depósito de armas y municiones".En Kiev, el jefe de la administración militar local dijo que las defensas aéreas de la capital habían repelido varios misiles y drones por la noche."Según nuestra información preliminar, ni un solo objetivo aéreo fue alcanzado en la capital", indicó en Telegram Serhiy Popko.